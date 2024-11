Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 2 de noviembre con el MEP y CCL

El dólar blue hoy sábado 2 de noviembre cotiza a $ 1170 para la compra y $ 1190 para la venta en las cuevas de la City porteña.

En tanto, los dólares financieros, tanto MEP como CCL, operan entre los $ 1129 y $ 1156.

Por su parte, el dólar oficial hoy sábado 2 de noviembre cotiza a $ 973 para la compra y $ 1013 para la venta en el Banco Nación.

El dólar tarjeta, en tanto, se ofrece a $ 1620,80 tras la modificación que decidió el Gobierno sobre las percepciones que se cobran a este tipo de cambio.

La brecha cambiaria del informal queda así en 17,47%. El paralelo se encuentra $ 165 por encima del valor con el que inició el año (cerró el 2023 a $ 1025).

El jueves, el Banco Central (BCRA) compró u$s 19 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios. En lo que va de octubre acumula compras por u$s 1530 millones.

De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 19.262 millones de balance positivo en las arcas del BCRA, mientras que las Reservas Internacionales se ubican en u$s 28.617 millones , cayendo en U$S 1.262 millones.

Según explicaron fuentes de la autoridad monetaria, la mayor parte de la merma se explica por "los movimientos de los bancos para adecuar la Posición Global Neta en Moneda Extranjera a fin de mes".

También hubo pagos de Bopreal por alrededor de U$S 200 millones y una caída de cotizaciones de oro y monedas por otros U$S 80 millones.

La cotización del dólar blue desde el inicio de 2024

El dólar blue hoy sábado 2 de noviembre cotiza a $ 1170 para la compra y $ 1190 para la venta. En tanto, las otras cotizaciones del dólar quedan del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 973 $ 1013 Dólar Blue $ 1170 $ 1190 Dólar Tarjeta $ 1618,40 Dólar Mayorista $ 971,05 $ 1011 Dólar CCL $ 1140,50 $ 1161,30 Dólar MEP $ 1132,30 $ 1133,30

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este sábado 2 de noviembre

El dólar CCL o dólar cable hoy sábado 2 de noviembre cotiza a $ 1140,50 para la compra y $ 1161,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este sábado 2 de noviembre





El dólar MEP hoy sábado 2 de noviembre cotiza a $ 1132,30 para la compra y $ 1133,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 2 de noviembre





El dólar oficial este sábado 2 de noviembre cotiza a $ 1013 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Entidades Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 948,000 1.023,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 973,050 1.012,950 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 969,500 1.037,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 969,000 1.034,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 959,000 1.029,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 973,000 1.013,000 BANCO PATAGONIA S.A. 965,000 1.030,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 965,000 1.025,000 BRUBANK S.A.U. 945,000 1.020,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 956,000 1.031,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 973,010 1.012,950 BANCO BMA S.A.U. 948,000 1.023,000 BANCO MACRO S.A. 948,000 1.023,000 BANCO PIANO S.A. 970,000 1.028,000

Por el blanqueo, los depósitos en dólares llegarán a un récord histórico

Según el último dato del Banco Central, los depósitos privados en dólares crecieron u$s 340 millones el jueves pasado, la mayor suba diaria desde que se pueden retirar los dólares blanqueados del sistema, con lo cual el stock alcanzó un nuevo máximo desde fines de septiembre.

