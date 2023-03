Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 29 de marzo con el CCL y MEP

El dólar blue hoy miércoles 29 de marzo cotiza a $ 393 para la compra y $ 397 para la venta.

En la jornada de ayer, el dólar libre se disparó $ 7, consolidando la mayor cifra nominal histórica, a tan solo de tres unidades de los $ 400. De esta manera, la brecha cambiaria se posiciona en el 86% respecto al dólar minorista y en el 91% respecto al mayorista. El dólar libre ya lleva subidos unos $ 51 desde que comenzó el año, es decir, un 15% en tres meses.

Los dólares financieros acompañaron parcialmente esta disparada. Por un lado, el MEP subió un 1,9%, mientras que el CCL disminuyó un 0,5%.

"Se están yendo muchísimos dólares y el BCRA tiene que intervenir en el MULC. No pareciera mejorar la situación hacia adelante, porque la sequía tuvo un impacto muy fuerte en las proyecciones. Calculamos una pérdida de la producción de alrededor de u$s 22.000 millones. Y demás está decir, todo esto se refleja en más presión sobre la brecha cambiaria", comentó Pedro Siaba Serrate, Head of Research & Strategy de PPI en una nota del día.



El dólar oficial hoy miércoles 29 de marzo opera a $ 206,50 para la compra y $ 214,50 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el dólar turista cotiza a $ 429. El dólar mayorista se encuentra a $ 207,44 y $ 207,84, en sus puntas compradora y vendedora.

El Banco Central volvió a vender dólares de sus reservas en el mercado oficial de cambios y el rojo del mes superó los u$s 1640 millones. La autoridad monetaria obtuvo este martes un saldo negativo de unos u$s 74 millones tras su intervención cambiaria. El rojo acumulado en el año asciende a u$s 2720 millones, aproximadamente.

El dólar blue hoy miércoles 29 de marzo cotiza a $ 393 para la compra y $ 397 para la venta.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 206,50 $ 214,50 Dólar Blue $ 393,00 $ 397,00 Dólar Turista $ 429,00 Dólar Mayorista $ 207,44 $ 207,84 Dólar CCL $ 389,00 $ 392,46 Dólar MEP $ 380,57 $ 382,13

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este miércoles 29 de marzo

El dólar CCL o dólar cable hoy miércoles 29 de marzo cotiza en $ 389,00 para la compra y $ 392,46 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este miércoles 29 de marzo

El dólar MEP o dólar bolsa miércoles 29 de marzo opera en $ 380,57 para la compra y $ 382,13 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 29 de marzo

En cuanto al dólar oficial, hoy miércoles 29 de marzo cotiza a $ 214,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta Banco Galicia 206,000 216,000 Banco Nación 206,550 214,450 ICBC 206,750 214,000 BBVA 207,010 215,690 Banco Supervielle 206,500 215,500 Banco Patagonia 206,500 214,500 Banco Santander 206,500 214,500 Brubank 207,000 216,000 HSBC 203,900 213,900 Credicoop 207,260 214,450 Banco Itaú 205,800 215,000 Banco Macro 206,000 216,000 Banco Piano 210,250 212,015 Cambios Online 208,000 210,000

La cotización que el dólar marcará hacia fines de 2023 no mantendría correlación con lo previsto inicialmente en el Presupuesto, dado que la dinámica de devaluación del tipo de cambio llevado a cabo por el Banco Central (BCRA) se acentuó en los últimos meses. Las entidades financieras y bancarias vaticinaron números muy superiores .



El ex representante argentino ante el FMI, Héctor Torres, vaticinó días atrás: "No sabemos si va a haber una devaluación ahora o después de las elecciones, pero todos sabemos que va a haber una devaluación".

Los actores financieros abonan a esa teoría, aunque reportan que no sería hecho antes de las elecciones o dentro del gobierno del Frente de Todos, así como lo expresó de manera pública Massa en diversas ocasiones.

Según reportes recopilados por Bloomberg Línea, gigantes financieros como Wells Fargo, JP Morgan y Morgan Stanley proyectan que el dólar oficial mantiene un rango de posicionamiento hacia fin de año de entre $ 340 y $ 455. Estos dieron pronósticos aún más desalentadores para 2024.

