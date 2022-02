Dólar blue: así es el billete "evangélico" y "millonario" que inquieta a la City

El dólar blue hoy jueves 10 de febrero de 2022 se mantiene estable y cotiza $ 214 para la compra y $ 217.

La divisa que se intercambia en el mercado paralelo muestra una brecha de 104% respecto al tipo de cambio oficial en la plaza mayorista y de alrededor de 94% en comparación con el promedio del minorista , por lo que hacer puré hoy deja un margen de utilidad de $ 6170 mensual .

Frente a un escenario alcista y con la suba de $ 2, los ahorristas de la City consultan por la aparición del billete de dólar "evangélico" . ¿Qué es y a cómo cotiza hoy?

"Alguien sabe si todavía sigue en circulación este dólar".

La consulta que tuvo lugar este jueves en un grupo de compra y venta de dólar blue de Facebook despertó las incógnitas y una nueva ronda de debate en la red social.

"Ese lo venden como folleto evangélico. En la foto te pone la web" , explicó un usuario.

Referenciado como el dólar evangélico, se trata de un billete con la denominación de 1 millón.

"En el lado derecho dice SIN VALOR COMERCIAL !!!" , repasó otro ahorrista.

¿Existe el dólar de 1.000.000?





El billete de 1 millón de dólares de los Estados Unidos fue diseñado e impreso por la empresa comercial Bank of Millionaires y se emitió oficialmente como la serie de coleccionistas 2001. En su anverso se presenta la Estatua de la Libertad , mientras que la parte posterior aparece el Monumento Nacional Mount Rushmore .

Muchos lo utilizan para "dar suerte", ya que se trata de un billete de fantasía y por lo tanto, no tiene valor bursátil ni bancario.

"Hemos recibido muchas preguntas sobre si el Departamento del Tesoro alguna vez produjo un billete de un millón. Personas nos han enviado copias de esos billetes. Hemos hallado que son certificados de platino no negociables, conocidos como ‘emisión especial de un millón de dólares '. Estos billetes son una serie artística limitada y protegida con derechos de autor originalmente vendidos en un dólar por una firma canadiense como objetos coleccionables. No son billetes oficiales de Estados Unidos. Por ello no son redimibles por el Departamento del Tesoro" , explica el Tesoro de los Estados Unidos en su sitio web.

