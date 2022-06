Dólar arriba de $ 300: ¿cuándo será la fecha clave de cotización y qué impulsará la suba histórica?

El dólar blue hoy lunes 27 de junio de 2022, cotiza a $ 223 para la compra y $ 226 para la venta , e inicia la semana con nuevos valores históricos.

La divisa que se intercambia en la City porteña muestra una brecha del 75,5% respecto del oficial minorista y ya acumula una ganancia mensual de $ 20 .

Sin embargo la sangría de reservas y la emisión sin tope por parte del Gobierno para financiar el déficit de la tesorería y comprar bonos, aceleran aún más la disparada de las cotizaciones alternativas (dólar CCL y dólar MEP), ahora con la mirada puesta en un nuevo récord: $ 300 , según anticipó el economista y analista de mercado, Salvador Di Stefano.

Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del lunes 27 de junio



Dólar a $ 300: ¿Cuándo se dará la cotización récord y cuáles son los factores que impulsarán la suba?





Para Di Stefano, el balance de emisión que presenta la economía local es de "descontrol total" , dado por la última corrida contra los bonos en pesos ajustados por inflación (bonos CER) y la respuesta a la que apostó el Gobierno para contrarrestar el desplome: una mayor impresión de billetes.

"En el último trimestre se emitió por $ 540.500 millones. Esto se debe a que hubo una corrida contra los bonos en pesos ajustados por inflación, y el Gobierno no tuvo la mejor idea que salir a rescatarlos, como no cuenta con excedente de pesos genuinos, salió a imprimir billetes para comprar dichos bonos" , apuntó en su último informe de perspectiva.

Así, con estos instrumentos de inversión en negativo y la consecuente mayor suba de emisión, el próximo paso, según anticipó, será inevitablemente la disparada de las cotizaciones alternativas "más de los que ya subieron".

"Tenemos una debilidad espantosa: ninguna de las medidas que toma el Banco Central dan resultado en esta coyuntura" , sentenció.

ALERTA: Bonos en muy mal estado



Al ahondar en su estimación de alerta, Di Stefano insistió en el "muy mal estado" en el que se encuentran hoy las cotizaciones de los bonos.

"Si estimamos una inflación del 80% anual, el bono al año 2024 rinde más del 100% anual, esto está descontando que el Gobierno está emitiendo a destajo, y lo que viene es un proceso inflacionario muy importante, resultando probable una inflación de 3 dígitos si siguen en este camino" , apuntó.

Este escenario tampoco podrá ser revertido con el inminente ingreso de las divisas que prevé liberar el Fondo Monetario Internacional (FMI) por U$S 4030 millones, ya que, según repasó, "esos mismos dólares se irán para pagarle al propio organismo crediticio".

"Con reservas por debajo de los U$S 40.000 millones, con un balance cambiario que en los últimos 12 meses nos deja un déficit de U$S 3.264 millones, y sin posibilidades de revertirlo en el corto plazo, todo indica que los dólares alternativos tienen recorrido por delante" , anticipó Di Stefano. "No sería difícil ver a los dólares alternativos pro encima de los $ 300 a fin de año" , concluyó.

