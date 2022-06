Por qué el dólar blue y Bolsa comenzarán la semana bajo fuerte presión

Tras un par de días tranquilos, volvió a aparecer venta fuerte de títulos en pesos esta última semana. En la consultora 1816 estiman que el Banco Central ya imprimió unos $ 420.000 millones para dar salida a inversores en el mercado secundario.

Alto volumen

Llegan a estas conclusiones teniendo en cuenta el incremento en los volúmenes negociados en MAE y Byma en las Ledes, Lecer y bonos CER que vencen en 20022, 2023 y 2024, que son los papeles en los que viene estando activo el BCRA. Consultados en el Central, dijeron que son datos reservados.

Entre fondos CER y T+1 ya se fueron $ 270.000 millones en lo que va del mes. Buena parte de eso sigue yendo a money market. Es la razón por la cual no se produjo una disparada del dólar, con un blue que apenas subió $ 1 a $ 226, y con MEP y contado con liquidación estable, en $ 232 y $ 237, respectivamente.

Bajo Reserva

Aunque la mala es que el Banco Central terminó con un saldo vendedor neto de u$s 250 millones en la semana, tras vender u$s 95 millones durante la última rueda.

Según LCG, ahora las reservas netas ascienden a casi u$s 1800 millones, pero el BCRA recuperaría con desembolsos del FMI el nivel de reservas netas que venia exhibiendo a principios de mes: "De todas maneras, quedaría todavía por debajo de la meta del segundo trimestre de este año, que implica acumular u$s 4100 millones, y alcanzaría apenas u$s 3400 millones".

Intervención

En 1816 destacan que creció mucho el volumen operado en GD30, "y eso hace sospechar que puede haber intervención en el contado con liquidación. Aunque sería difícil de demostrar con datos públicos, al menos hasta dentro de un mes".

El GD30 en la Bolsa por pantalla pasó de operar u$s 25 millones por día a operar u$s 35 millones diarios: "Con un CCL tan calmo y la curva en pesos tan floja, es natural que uno asocie este incremento del volumen con la posible intervención pública", advierte el paper.

Defendiendo los CER

"No estamos vendiendo bonos en dólares", aclaran en el Gabinete Económico. Lo que están haciendo es defender la curva de rendimiento en pesos.

En Consultatio observan que "la deuda en pesos sigue sin encontrar signos de estabilización, con flujos de FCI que volvieron a registrar rescates netos esta semana y el BCRA teniendo un papel protagónico como proveedor de liquidez para sostener el funcionamiento de mercado".

En tanto, desde Quantum resaltan que el perfil de vencimientos es demandante en los próximos 3 meses, en especial septiembre cuando vencen unos $ 940.000 millones, y en el trimestre unos $ 1,8 billones.