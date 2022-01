Dólar ahorro: la compra se disparó a niveles máximos en un año

La compra de dólar ahorro volvió a aumentar en noviembre y llegó a su nivel máximo en un año el mismo mes que se celebraron las elecciones legislativas de medio termino que terminaron con una victoria de la oposición.

Los argentinos compraron billetes por u$s 176 millones en noviembre pasado, exhibiendo una suba de 23% respecto al mes previo, y efectuaron ventas por u$s 5 millones, valor similar a octubre, según el último informe Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que elabora el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 926 mil individuos compraron billetes, 164 mil más que en noviembre, mientras que unos 30 mil vendieron, resultando así compras y ventas per cápita de u$s 190 y u$s 173, respectivamente.

Dólar ahorro y dólar tarjeta, en máximos

Las Personas humanas compraron de forma neta u$s 423 millones en noviembre, básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes y para atesoramiento.

En particular, los egresos netos de divisas por gastos efectuados con tarjetas por argentinos alcanzaron los u$s 207 millones en noviembre, mostrando un incremento de 20% con respecto a octubre.

En tanto, la compra de dólar ahorro significó un egreso de divisas de u$s 171 millones en billetes en términos netos, con un incremento de 24% con respecto a octubre.

Cabe recordar que a finales de noviembre el BCRA decidió prohibir la compra de pasajes y servicios turísticos del exterior para frenar la sangría de divisas por esta vía.