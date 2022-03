Dólar a $ 300 e inflación sin techo: el alerta de este economista de la City para 2022

El dólar blue hoy martes 29 de marzo de 2022 cotiza a $ 197 para la compra y $ 200 para la venta , y la brecha respecto al tipo de cambio oficial minorista retrocede al 73% , escenario que para el presidente de IDESA, Jorge Colina, cambiará a cifras récord en los próximos meses.

"Argentina no va a cumplir con las metas del Fondo y el FMI la va a perdonar" , sentenció el economista de la City, en diálogo con CNN Radio Rosario.

Mientras el Gobierno se prepara para recibir en mayo la primera revisión del organismo crediticio tras el aval al acuerdo aprobado por el directorio el viernes pasado, Colina estimó que como consecuencia del ritmo inflacionario del 60%, "el dólar va a estar a $ 300"

"El dólar va a estar a $300 porque acompaña a la inflación que será del 60% mínimo, oscilando alrededor de una tendencia creciente. Y el salario promedio de la economía formal que hoy es de $ 90.000, a fin de año será de $ 140.000, porque aumenta de acuerdo a la inflación" , amplió.

Al ahondar sobre el pronóstico lapidario de incumplimiento de metas, el titular de IDESA, explicó que las medidas que impulsa la Casa Rosada, como la creación de un Fondo del Trigo, "son como parches de ideas que nunca funcionaron".

"Sin un equipo sólido, y tampoco un plan conocido, dan un pronóstico muy complicado. Argentina desde el año 2011 no crece. Tenemos la misma cantidad de bienes, el PBI está estancado, 22 veces más billetes, se esperará una inflación 20 veces más, con una acumulada hasta aquí, en 10 años tenemos una inflación del 2000%" , insistió.

En este sentido, agregó: "La inflación se frena con una primera acción que es parar de emitir y para ello hay que tener un Estado equilibrado y para crecer, además se debe ser eficiente y dar buenos servicios a la economía. No está bien una alta presión de impuestos y que luego la gente deba pagar un colegio privado para mandar a sus hijos o una medicina prepaga porque el sistema público de salud no funciona y hasta pagar una seguridad privada porque la Policía tampoco funciona. Estamos muy lejos de todo esto, algo que la ciudadanía debe reclamar con sus votos".

En otro tramo y al ser consultado por el riesgo de una hiperinflación, Colina la descartó, ya que "Argentina tiene mucha potencialidad exportadora".

"No se evalúa una hiperinflación porque Argentina, a diferencia de la década de los 80; tiene mucha potencialidad exportadora; hay dólares, si bien no en la cantidad que Argentina necesita, son pocos para lo que la Argentina quiere demandar; la situación se puede controlar. No estamos en el año 89" , concluyó.



