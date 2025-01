Fausto Spotorno reveló qué pasará con el dólar en 2025 y cuándo hay que salir del cepo

El economista Fausto Spotorno, ex integrante del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei, analizó qué pasará con el dólar en 2025 y anticipó que continuará el atraso cambiario aunque se levante el cepo.

"El tipo de cambio real es el valor del peso mirado al revés. Lo que dice es qué tan caro o barato está el peso argentino. Si el valor de la moneda depende de las expectativas, en el fondo es subjetivo", planteó el economista en una entrevista con Ahora Play.

En este sentido, aseguró que decir "que el tipo de cambio real está atrasado es subjetivo". " Cuando liberemos el mercado de cambios, vamos a ver realmente si está barato o caro ", aseguró.

Para el economista, "hace falta liberar el cepo y ver dónde estamos parados". "Hay que salir del cepo este año sí o sí", advirtió, destacando que "cuanto antes, mejor".

" Lo que hay que hacer ahora es liberar el cepo, acumular reservas y ver qué pasa con el tipo de cambio ", apuntó Spotorno. Sin embargo, el economista advirtió que aunque se levante el cepo, el atraso cambiario continuará por algunos años más .

Fausto Spotorno reveló qué pasará con el tipo de cambio y el cepo en 2025

Fausto Spotorno reveló qué pasará con el tipo de cambio en 2025





" Creo que siempre va a estar un poco atrasado en Argentina . Vamos a tener unos años de atraso, aunque menos violento que lo que tuvimos en la época de Macri o Martínez de Hoz", señaló Spotorno.

Para el economista, el tipo de cambio "no se va a súper atrasar como pasó con Macri" porque esta vez "no hay nada de deficit fiscal". " El Estado no está demandando dólares como una esponja, pero sí vas a tener empresas demandando crédito", apuntó.

Al mismo tiempo, aseguró que "la entrada de dolares por inversiones" va a apreciar el tipo de cambio. " La argentina tiende a una apreciación cambiaria porque necesita entrada de capitales", concluyó.