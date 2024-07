Dividendos en acciones: qué son y cuáles son los Cedear que los pagan en julio

En un contexto en el que Wall Street registra fuertes ganancias y opera en máximos históricos, los analistas ven valor en acciones que pagan dividendos como una estrategia más defensiva y una apuesta a compañías robustas y maduras.

A su vez, la estrategia le da la oportunidad al inversor de hacerse de más dólares en un entorno cambiario más volátil en el plano local.

En este contexto, los Cedear vuelven a ser un activo que los inversores locales comienzan a analizar como una opción para agregar a sus carteras para dolarizar portafolios.

El Cedear es un certificado de depósito de acciones de Wall Street que cotiza en la bolsa local en pesos.

La variación de los Cedear en la bolsa porteña depende de lo que ocurra con la compañía en Wall Street así como también con el contado con liquidación.

En medio del rally del dólar, la atención también se centra en compañías de EE.UU que además pagan dividendos.

Dentro de la primera quincena pagan dividendos Coca Coka, Nike, Kimberly Clark, Hewlett Packard, Gilead Sciences, Newmont, Meta, Halliburton, Macys, Paramount, Goldman Sachs, Booking y Nvidia.

También aparecen dentro de los primeros 15 días de julio papeles como Western Union, Philip Morris, Merck, Fedex, Lockheed Martin, Southwest Airlines, Best Buy, State Street, entre otras.

Dentro de la segunda semana distribuyen dividendos acciones como Schlumberger, Ralph Lauren, Thermo Fisher, Occidental Petroleum, Us Bancorp, Cisco, Comast, Bank of New York, Bank of América, Disney, Salesforce, Oracle, GE Aerospace.

Tambien aparecen Brookfield, New York Times, Micron Technologies, Dollar General, JP Morgan, EOG Resources y Gap, entre otros.

Todas estas compañías pagan un dividen yield por acción de entre 0,1% y 6%.

Cuando una empresa gana dinero a partir de su negocio, esta puede optar por reinvertirla en el mismo o bien distribuir la ganancia entre sus accionistas.

Cuando decide distribuir la ganancia a sus accionistas, se lo conoce como el pago de dividendos.

Lo cierto es que no todas las compañías deciden devolver la ganancia a sus accionistas ya que no todas ganan dinero y además, no todas las compañías están en la misma fase de maduración de su negocio como para retribuir el flujo a los accionistas.

Las compañías que distribuyen ganancias en general son aquellas que cuentan ya con un negocio sólido y estable.

Cuando el negocio de la compañía está en fase de crecimiento, generalmente las mismas deciden reinvertir el flujo que generó el negocio en nuevos (o los mismos) proyectos de la empresa.

Por lo general, las compañas listadas como Cedear tienen políticas de dividendos establecidas, pagando regularmente a sus accionistas.

Lo interesante para los inversores en la bolsa local es que los dividendos de los Cedear se abonan en dólares.

Por ello, el inversor en Cedear de compañías que pagan dividendos, además de apostar a la apreciación de la acción, también apuesta al cobro de dólares mediante los dividendos.

Flavio Castro, analista de Wealth Management de Criteria explicó que el dividendo que pagan las compañías no es independiente del precio de las acciones.

"El dividendo es flujo de caja generado por la compañía que decide repartirse en manos de los accionistas. Dentro de la estructura de flujo de caja libre de la empresa, el dividendo es efectivo que, de otro modo, se habría acumulado en el balance general en lugar de distribuirse entre los accionistas", comentó Castro.

Además, agregó que el precio de la acción, al pagarse el dividendo, se reduce en la fecha a partir de la cual los que compran la acción no tienen derecho al cobro del dividendo.

En ese sentido, remarcaron que "las empresas que pagan un dividendo respaldado por flujo de caja libre pueden ser excelentes inversiones a largo plazo".

Paulino Seoane, Head Investment Ideas en Balanz, explicó que, por lo general, las empresas que distribuyen dividendos son aquellas con negocios maduros, ganancias estables y un historial de devolución de las mismas a sus accionistas.

"Estas compañías suelen ser de las industrias financiera, energética, servicios públicos, productos básicos de consumo, telecomunicaciones y bienes raíces. Las acciones que pagan dividendos tienden a ser menos volátiles que aquellas que no lo hacen. Además, un flujo de dividendos estable y confiable puede marcar la diferencia en los rendimientos de las carteras, proporcionando ingresos incluso en mercados inestables", detalló.

Las acciones en Wall Street están transitando un buen momento.

Los tres principales índices accionarios de EEUU operan en máximos históricos, con el Dow Jones ganando 3,8% en el año.

Por su parte, el Nasdaq avanza 17,4%, mientras que el S&P500 registra un avance de 14,5% en 2024.

Entre los sectores que más ganan en lo que va del año se destaca en tecnológico, con una suba del 18,15%, seguido por el índice de mineras, que sube 9,5% en 2024.

Otros sectores como el financiero, el energético, el de servicios, salud y Oil & Gas muestran ganancias en el año de entre 6,5% y 9,4%.

Los sectores que menos suben son el de materiales (1,7%), el de aerocomercial (2%) y consumo discrecional (2,3%).

Solamente el índice de tecnología a largo plazo (ARKK) opera en rojo, con una merma de 15% en el año.

Mauro Natalucci, analista de Rava Bursátil, sostuvo que, dado el rally reciente en las acciones en Wall Street, luce conveniente buscar activos con baja volatilidad.

"Se trata de empresas denominadas "value" (o de valor) y que pueden ser buenas alternativas. Compañías como Coca-Cola (KO), con una tasa de dividendo de 3,12%, McDonald's (MCD) con 2,47% o Johnson & Johnson (JNJ) con 3,32% son opciones válidas para mantener en la cartera, ya que las empresas de consumo suelen ser demandadas en contextos de incertidumbre", dijo.

Por otro lado, agregó que otras alternativas, con mayor volatilidad en los precios, pero con grandes perspectivas de crecimiento y desarrollo, son las empresas tecnológicas.

Natalucci puntualizó a casos como Alphabet (GOOGL) que recientemente anunció su primer pago de dividendos, o Apple (AAPL), aunque lleva más tiempo distribuyendo dividendos a sus accionistas y posee una tasa de 0,52%.

El Portafolio recomendado de Cedear de Criteria mantiene una participación del 10% en Microsoft, 10% en Pepsi, 5% en McDonalds, 10% en Apple y en distintas empresas cuyo pago de dividendos se ven respaldado por una fuerte posición de efectivo neto y por sus flujos de cajas esperados.



"Algunos ejemplos son Visa (V), Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT), como algunos de nuestros favoritos para pagar dividendos y que están dentro de nuestro portafolio recomendado de Cedear", dijo Castro.

Fuera de Wall Street, otras acciones del exterior que cotizan en la bolsa local también pagan dividendos.

Tomas Villa, Head International Strategist de Conosur Inversiones, agregó que, de las empresas con Cedear que pagan dividendos en julio, me inclinaría por el banco brasileño Itaú (ITUB).

"Considero que combina favorablemente una valuación modesta con un buen dividend yield, históricamente superior al 3%, y ganancias que se incrementan consistentemente hace más de 2 años, para posicionarse como una alternativa válida para el inversor que busca ingresos corrientes de su posición en acciones", afirmó.