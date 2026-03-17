Paula Premrou es licenciada en Economía y CEO de Portofolio Personal Inversiones (PPI), una sociedad de Bolsa que nació como portal de noticias financieras, se convirtió luego en Agente Productor y finalmente en uno de los mayores ALyC del mercado de capitales. En diálogo con El Cronista tras un viaje a Londres, donde se reunió con inversores internacionales, remarcó que Argentina tiene que volver a colocar deuda en los mercados internacionales para que baje el riesgo país y adelantó que ya comenzaron a recibir dólares de clientes que adhirieron a Inocencia Fiscal. ¿Cuáles son los impactos positivos y negativos en la Argentina de la guerra en Irán? Estuve toda la semana pasada visitando clientes en Londres. La primera pregunta que me hacían era por qué Argentina no había retornado a los mercados de deuda para mejorar su perfil de vencimientos y rollear los de 2026 y sobre todo 2027. Se había abierto una ventana de oportunidad cuando Ecuador hace su tender y el riesgo país nuestro baja a 450 puntos. Ahora esa ventana, producto de la guerra y de la volatilidad, pareciera que no está tan abierta como lo estaba dos meses atrás. No es intención del Gobierno hacerlo. Tanto el presidente Javier Milei como Luis Caputo han manifestado que no quieren tener dependencia de Wall Street, que se van a querer financiar en el mercado local. En cuanto a lo positivo, la Argentina ha sufrido menos que el resto de los emergentes. Los factores idiosincráticos nos ayudaron porque tenemos petróleo, alimentos, y todos los productos que un mundo en guerra puede demandar. En alguna de las reuniones decían que Argentina era un safe heaven, un lugar de cobertura frente a un mundo que se vuelve muy volátil. Obviamente también con las debilidades que todavía tiene, que están vinculadas a poder cubrir los vencimientos de este año con comodidad. Y también están mirando que la inflación tiene cierta resistencia a bajar. ¿Qué otras preocupaciones tienen los clientes del exterior sobre la Argentina? El nivel de actividad porque el 70% de nuestro PBI es servicios. Ven que el nivel de actividad está amesetado y se preguntan cómo eso podría influir en las elecciones del 2027 y en el humor social. También preguntaban cuáles podían ser los proyectos impulsados por el Gobierno en el Congreso, si podría venir una reforma fiscal o una política. ¿Percibís más interés que en otras épocas por la Argentina? Estuvimos en una semana en la que el mundo había entrado en guerra, con lo cual el interés de muchos de estos fondos estaba puesto en otros lugares. Lo que sí percibí es que la visión sobre Argentina es constructiva, que es lo más importante. El Banco Central está comprando reservas, que era uno de los pedidos del mercado el año pasado, pero el riesgo país no baja de 500 puntos. ¿Qué tiene que pasar para que baje más? Que la Argentina pueda volver al mercado. Pero el Gobierno por ahora ha decidido una estrategia de ir haciendo colocaciones del Bonar 27 y juntar con eso u$s 2000 millones para financiar parte de los vencimientos de julio. Siempre se dijo que el mercado de capitales de la Argentina no es lo suficientemente líquido y profundo como para reemplazar a Wall Street. ¿Alcanzará para que el Estado se pueda financiar? Este año va a alcanzar, pero vamos a seguir con este tema en la cabeza, monitoreando permanentemente la oferta y demanda de dólares el año que viene. Es un año de elecciones y la dolarización de portafolios aumenta. Otra condición que vas a necesitar también para profundizar el mercado es volver a los índices globales. Hoy todavía somos un país “standalone”. El proceso de consulta con MSCI todavía no se ha iniciado. Mientras tengamos algo de controles capitales probablemente eso se demore un poco. Cuando tuvimos la categoría de emergente, algunos fondos vinieron, abrieron cuentas locales e invirtieron. Necesitas que vengan los real money para poderle dar profundidad al mercado. Se va construyendo con muchas piezas, no con una sola. ¿Dónde ve oportunidades hoy en el mercado local? Lo que estamos recomendando en renta fija hard dollar para el inversor conservador son bonos cortos. El AL30 lo venimos recomendando hace varias semanas. Pensamos que irá comprimiendo y en el caso de que hubiera algún liability management serán bonos a los que les irá bien. Para aquellos que tienen mayor predisposición al riesgo, sugerimos los bonos largos, el 38 y el 41. Son los que tienen siempre el mayor retorno total esperado. En el universo de pesos, para los inversores que quieran hacer carry trade nos gustan más los instrumentos CER de corto plazo. Lo que estamos viendo es que la inflación break even que está implícita en esa curva es menor a la inflación que estamos esperando. ¿Y en renta variable qué sectores sugieren? Tenemos el 60% de la cartera en energéticas. Son las acciones que defendieron bastante mejor al contexto de guerra. Además, recomendamos algo en bancos, aunque hay cierta preocupación por el incremento de la mora. ¿Están entrando dólares del colchón a PPI tras la implementación de Inocencia Fiscal? Estos días tuvimos los primeros. Con la ley de Inocencia Fiscal lo que se está buscando es seguir atrayendo dólares tras el blanqueo. Va a permitir que vuelvan a volcarse al mercado. Vemos una gran avidez de los clientes en buscar un mayor rendimiento para sus dólares. ¿El flujo de dinero que ingresó de qué dimensiones es? El flujo que entró hasta ahora es muy incipiente. Lo vamos a ir viendo en las próximas semanas, pero empiezan a entrar. Para poder hacerlo, los clientes tienen que haber adherido al régimen simplificado de Ganancias. No es para todos, pero es para un universo grande de clientes. Será una fuente de dinamismo importante para el sector. ¿Qué tan importante es la tecnología y digitalización hoy en el mercado de capitales? Súper importante. Cada vez más. Lo que antes era quizás una ventaja diferencial, hoy se ha vuelto un commodity tener una plataforma de transacciones para poder llegar a acceder al público retail y también para darle servicios a los clientes de wealth management y a los corporativos. Ahora viene la siguiente ola que es cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial para el manejo de carteras de inversión. Ahí viene una nueva etapa de transformación que creo que será positiva para el mercado en general. En los últimos años, pasamos de ocho millones de cuentas comitentes a 20 millones porque aumentaron mucho las cuentas en billeteras digitales. El desafío para nosotros es convertir realmente a todos esos clientes en inversores de productos que ayuden a desarrollar un mercado de capitales que financie el crecimiento de la Argentina. ¿De qué forma aplican la IA: para procesos internos o directamente haciendo trading? De todas las formas posibles. La inteligencia artificial hoy por hoy nos ha ayudado mucho a automatizar procesos internos. Hace tiempo que tenemos algunos robots que hacen trading de acuerdo a algoritmos que le vamos dando. La inteligencia artificial ayudará a poder dar soluciones a medida a cada inversor, conociéndolo y armándole carteras personalizadas que puedan tener un seguimiento. Nos permitirá manejar un alto volumen de operaciones de una forma cada vez más eficiente.