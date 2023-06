Cuentas en dólares de las provincias: cuánto tienen para pagar deuda

Mucha tela para cortar trajo la novedad del BCRA, que extendió a las provincias la norma que desde septiembre de 2020 les restringe a los emisores corporativos el acceso al MULC a sólo el 40% de los vencimientos de capital de sus deudas: el 60% debe refinanciarse o cubrirse con recursos propios.

"Así, las provincias que, en su mayoría, había reestructurado su deuda en 2020 y ahora, en algunos casos comenzaban a enfrentar los vencimientos de capital, tendrían que decidir entre buscar financiamiento nuevo en moneda dura por no menos del 60% del capital que les vence, hacer un canje de deuda por un monto equivalente al parámetro indicado, o implícitamente, conseguir o usar divisas para atender el remanente sin acceder al mercado oficial de cambios", advirtió Quantum, la consultora de Daniel Marx.

Cuántos dólares tienen

Hay 14 provincias con bonos en dólares en circulación, por u$s 14.000 millones. Los vencimientos entre junio y diciembre 2023 son u$s 981 millones, incluyendo u$s 521 millones de intereses y u$s 460 millones de capital.

Sumando capital e intereses son u$s 361 millones de Córdoba, u$s 193 millones de provincia de Buenos Aires y u$s 427 millones de otras provincias (CABA, Mendoza, Chubut y Salta pagan aproximadamente u$s 60 millones), con los pagos más relevantes en junio, septiembre y diciembre, según relevó la consultora 1816 en un informe.

Ahorro exiguo

Dado que la norma no afecta a los intereses y se mantiene el acceso al MULC por el 40% de los pagos de capital, la medida significa un ahorro de apenas u$s 276 millones en 2023.

Son siete las provincias que explican u$s 460 millones de vencimientos de capital entre junio y diciembre 2023, pero 56% del monto (u$s 259 millones) lo explica Córdoba, que paga u$s 241 millones de amortizaciones del bono 2025 (u$s 120 millones el 10 de junio y u$s 120 millones el 10 de diciembre) y u$s 19 millones por el bono 2026.

Depósitos en dólares

"Según datos oficiales, a marzo 2023 las provincias tenían depósitos por u$s 1600 millones en bancos locales y mostramos que en casi todos los casos (incluyendo Córdoba) esos depósitos alcanzan para pagar el 60% de los vencimientos de capital hasta diciembre de 2023", revela el paper de 1816.

Nombra como excepciones a Entre Ríos y Jujuy, pero les faltarían apenas u$s 9 millones a cada una.

Muestran que incluso en un escenario extremo en el que las provincias no puedan acceder al MULC para pagar capital ni intereses, cinco de las 14 provincias con deuda externa podrían pagar todos los vencimientos 2023 con sus propias divisas.

Ir al dólar en la Bolsa

Para las otras nueve provincias tampoco sería problema si tuvieran que conseguir dólares en el contado con liquidación: en seis de esas provincias las divisas 2023 faltantes representan el 1% o 2% del presupuesto anual, en dos el 3% y en una el cinco por ciento.

"Aun en el caso de restricciones crecientes, no vemos incumplimientos de provincias en 2023. La capacidad de repago de provinciales 2024-2027 (u$s 9600 millones en todo el período) dependerá de que la Argentina recupere acceso al mercado a más tardar en 2025", agrega el research.

Se espera una reacción de los gobernadores: Córdoba, la más afectada por los pagos inmediatos, anunció que pedirá un amparo. Las demás provincias estarán alertas para imitarla.