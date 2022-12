Cuentas de argentinos en EE.UU.: cómo evitar a la AFIP para no pagar Bienes Personales de más

El intercambio de información fiscal entre la Argentina y los Estados Unidos parece haber entrado en la cuenta regresiva, de acuerdo con el ritmo de trabajo que exhiben los tributaristas.

Según el Gobierno, desde el próximo 1° de enero arranca, aunque en el sector desconfían sobre cuándo y cómo será, y son pocos los que quieren adherirse a un potencial blanqueo de capitales, luego de la mala experiencia que tuvieron con el Gobierno de Macri, un market friendly que luego les aumentó los impuestos a los Bienes Personales por cuentas en el exterior a un máximo del 2,25%, contra 1,75% por tenerlas en el país.

Los argentinos tienen más dólares en el colchón, pero valen cada vez menos



La otra cara del dólar: cuánto le cuesta al BCRA tener calma cambiaria



Estrategias

Guillermo Pérez, titular de GNP Group sostiene que, "hay quienes no están evaluando el posible blanqueo, dado el aumento desmesurado de tasas de Bienes Personales luego del último blanqueo. Con esas medidas estropearon el blanqueo como alternativa".

Por eso hay inversores que están desarmando las carteras y trayendo las divisas, que van a parar a caja de seguridad, una de las razones por las cuales el contado con liquidación se mantiene estable, en 334 pesos.

Detalles claves

"No necesariamente el acuerdo regirá para los Estados Unidos desde 2023, ya que primero debe notificar que está satisfecho y convencido de que la Argentina hizo todos los deberes en resguardo del secreto fiscal. Mientras no emitan esa nota, el acuerdo no rige", informa Pérez.

"Hay quienes no están evaluando el posible blanqueo, dado el aumento desmesurado de tasas de Bienes Personales luego del último blanqueo. Con esas medidas estropearon el blanqueo como alternativa"

Otros evalúan crear sociedades en países donde los acuerdos de intercambio no se están ejecutando por falta de aprobación. Otros cambian el banco de jurisdicción a países que no están informando.

Opciones por doquier

Hay quienes crean una compañía de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés), que en Estados Unidos puede ser peligroso, porque para que la LLC no pague se debe informar a las autoridades de ese país quién es la persona física que pagaría el impuesto: un extranjero no residente fiscal en Estados Unidos no paga.

Otros evalúan cambiar el portfolio de la inversión, ya que las rentas de fuente no estadounidense no se informa.

Por eso hay inversores que están desarmando las carteras y trayendo las divisas, que van a parar a caja de seguridad, una de las razones por las cuales el contado con liquidación se mantiene estable, en $ 330.

Martín Litwak, experto en estructuración y preservación del patrimonio, aclara que el intercambio se da en cuentas de personas humanas argentinas, que tengan cierto tipo de ingreso y, por lo tanto, si la cuenta está a nombre de una persona humana residente de otro país o a nombre de una sociedad, o no tiene ese tipo de ingresos específicos, queda sin ser reportado.

Black list

Para evitar estar en la lista negra, se podría abrir la cuenta indicando un domicilio fuera de Argentina. "Sería, sin embargo, una solución mucho más sólida no abrirlas a nombre de personas humanas, sino a nombre de sociedades o trusts, lo que evitaría el intercambio, independientemente de la dirección que se comunique al banco" advierte Litwak.

El experto César Litvin va en la misma línea: "Quedan excluidas cuentas de inversión que no tengan rentas de fuente americanas. Además, ellos ponen suma atención en controles de privacidad de los datos, en cuanto no se cumplan o se dejen de cumplir, lo suspende, que ya ha pasado en otras jurisdicciones".