Cuántos dólares tienen los argentinos en el colchón tras el blanqueo

Los argentinos tenían u$s 229.982 millones en el colchón a finales del tercer trimestre de 2024, menos que en la etapa previa al blanqueo, cuando totalizaban u$s 243.841 millones.

Esa diferencia se explica por la Etapa 1 del Régimen de Regularización de Activos, que comenzó en septiembre y se extendió hasta el 8 de noviembre.

El INDEC detalló este viernes que los activos externos del sector privado no financiero, es decir concerniente a sociedades y hogares, alcanzó a fines de septiembre los u$s 454.886 millones de dólares. La mayor parte está compuesto por dinero en efectivo en moneda extranjera, aunque también está integrado por depósitos, activos bursátiles acreditados en el exterior, propiedades en el extranjero y otras inversiones.

Puntualmente la tenencia de efectivo y depósitos en dólares en manos de argentinos alcanzó al cierre del tercer trimestre los u$s 261.427 millones, de los cuales u$s 31.445 millones se encontraban registrados por el Banco Central como depósitos del sector privado en cuentas en bancos en la Argentina.

Así, se puede calcular que los argentinos contaban con u$s 229.982 millones en dinero en efectivo fuera del sistema financiero local a fines de septiembre. Ese monto comprende tanto cuentas bancarias en el extranjero, dinero en cajas de seguridad en la Argentina, y también lo que se conoce popularmente como dólares atesorados "en el colchón", fuera del radar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El dato corresponde a la primera fase de la Etapa 1 del blanqueo e implica una caída con respecto a la cantidad de dólares que los argentinos tenían en el colchón en el segundo trimestre, cuando contaban con u$s 243.841 millones fuera del sistema.

"Los movimientos registrados en los activos externos dan cuenta de una disminución significativa de esta categoría funcional por parte de Otros sectores, compensada con una suba de igual magnitud en las Sociedades captadoras de depósitos, excepto el Banco Central. En efecto, mientras en el primer caso se registró un descenso de u$s 10.858 millones, la suba en el segundo alcanzó a u$s 11.086 millones. Estos movimientos estarían asociados al cierre original de operaciones previsto por el régimen de regularización de activos contemplado en la Ley 27.743", sostuvo el informe difundido por el INDEC.

Balanza de pagos

Durante el tercer trimestre de 2024, la cuenta corriente arrojó un superávit de u$s 1.401 millones. Esto se explicó por los saldos positivos registrados en la balanza de bienes y servicios y en el ingreso secundario, de u$s 3.762 millones y de u$s 363 millones, respectivamente, que fueron parcialmente compensados por el saldo negativo estimado en el ingreso primario de u$s 2.725 millones.

Por su parte, la cuenta financiera registró un egreso neto de capitales de u$s 1.151 millones, producto de una reducción de los activos financieros externos mantenidos por los residentes de u$s 1.087 millones, al mismo tiempo que se observó una disminución de los pasivos externos netos por u$s 2.239 millones.