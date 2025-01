¿Cuándo levanta el cepo el Gobierno? Los líderes más influyentes ya pusieron fecha

El Gobierno de Javier Milei avanza con su plan para eliminar el cepo cambiario este 2025 . A fines del año pasado, el Presidente y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, anunciaron que buscarán disolver las restricciones al dólar durante el transcurso de estos meses.

Sin embargo, todavía hay incertidumbre respecto a cuándo se terminarán de levantar todas las restricciones, y entre los principales analistas y consultores de la City no hay consenso respecto a la urgencia de esta medida.

La encuesta anual de la consultora Poliarquía realizada a líderes y referentes de opinión de la Argentina refleja una posición dividida respecto al cepo cambiario: el 56% de los encuestados cree que "no es imperioso levantar el cepo", mientras que el 41% considera que "debería levantarse inmediatamente".

Entre aquellos que creen que debería levantarse inmediatamente se encuentra un 54% de dirigencia política y social, un 45% del sector empresario y financiero , un 46% del sector de consultoría, un 33% del periodismo y medios y un 22% del rubro academia e investigación.

Los líderes más influyentes le pusieron fecha a la salida del cepo

Ante la consulta de si el Gobierno levantará el cepo antes de las elecciones legislativas de octubre 2025, un 51% aseguró que sí, un 41% que no y un 8% 'no sabe no contesta' .

Quienes se mostraron más propensos a que sea antes de octubre fueron los líderes y referentes del sector financiero y empresario, con un 68%, seguido por el sector consultoría con un 50%.

En cambio, se observó más cautela desde el sector político y social, con apenas el 31% queriendo que sea antes de las elecciones de 2025.

La consultora de Miguel Kiguel le puso fecha a la salida del cepo

El Gobierno necesita que se den algunas condiciones para salir del cepo: inflación de alrededor del 2,5%, reducción del crawling peg al 1% mensual y resolver el problema de los stocks.

No obstante, según el último informe de la consultora Econviews, al que tuvo acceso El Cronista, el punto a favor de la administración de La Libertad Avanza es el "cambio del régimen económico", cuyas medidas indican que "Argentina se está moviendo rápidamente hacia una economía de mercado".

Si bien el panorama económico es promisorio, el principal obstáculo que deberá enfrentar el Gobierno son las reservas internacionales netas, que aún se mantienen por un sendero negativo.

Bajo este contexto, la consultora de Miguel Kiguel detalló que " hay muy poco margen para enfrentar potenciales problemas en el sector externo ".

