Cuáles son los Cedear que pagan dividendos en septiembre y por qué pueden ser las estrellas este mes

Con el tipo de cambio en Argentina estable, posicionarse en acciones que pagan dividendos podría ser una alternativa de inversión atractiva para hacerse de dólares adicionales.

Las acciones en Wall Street operan en máximos, y las compañías que suelen distribuir dividendos tienden a ser más estables y con un negocio más consolidado. Por ello, los analistas ven valor en este tipo de compañías.

Esperando los dividendos

Como todos los meses, las distintas compañías en Wall Street distribuyen sus dividendos.

Entre los principales nombres que pagan dividendos en lo que queda de la primera quincena de septiembre se encuentran Qualcomm, Newmont, Bank of América, Kimberly Clark, Pepsi, Booking, General Motors, google, Fedex, BlackRock, HP, Travelers, Nvidia, Coca Cola, Gilead, Dominos Pizza, entre otros.

En la segunda quincena del mes se espera que distribuyan dividendos AIG, Merck, United Health, Best Buy, entre otros nombres.

La distribución de dividendos es una política de cada compañía.

En general, cuando una empresa gana dinero a partir de su negocio, esta puede optar por reinvertirla en el mismo o bien distribuir la ganancia entre sus accionistas.

Cuando decide distribuir la ganancia a sus accionistas, se lo conoce como el pago de dividendos.

Lo cierto es que no todas las compañías deciden devolver la ganancia a sus accionistas ya que no todas ganan dinero y además, no todas las compañías están en la misma fase de maduración de su negocio como para retribuir el flujo a los accionistas.

Las compañías que distribuyen ganancias en general son aquellas que cuentan ya con un negocio sólido y estable.

Cuando el negocio de la compañía está en fase de crecimiento, generalmente las mismas deciden reinvertir el flujo que generó el negocio en nuevos (o los mismos) proyectos de la empresa.

Por lo general, las compañas listadas como Cedear tienen políticas de dividendos establecidas, pagando regularmente a sus accionistas.

Lo interesante para los inversores en la bolsa local es que los dividendos de los Cedear se abonan en dólares.

Por ello, el inversor que apuesta al Cedear de compañías que pagan dividendos, además de ganar por la apreciación de la acción, también apuesta al cobro de dólares mediante los dividendos.

Flavio Castro, analista de Wealth Management de Criteria explicó que el dividendo que pagan las compañías no es independiente del precio de las acciones.

"El dividendo es flujo de caja generado por la compañía que decide repartirse en manos de los accionistas. Dentro de la estructura de flujo de caja libre de la empresa, el dividendo es efectivo que, de otro modo, se habría acumulado en el balance general en lugar de distribuirse entre los accionistas", comentó Castro.

Además, agregó que el precio de la acción, al pagarse el dividendo, se reduce en la fecha a partir de la cual los que compran la acción no tienen derecho al cobro del dividendo.

En ese sentido, remarcaron que "las empresas que pagan un dividendo respaldado por flujo de caja libre pueden ser excelentes inversiones a largo plazo".

El Portafolio recomendado de Cedear de Criteria mantiene una participación del 10% en Microsoft, 10% en Pepsi, 5% en McDonalds, 10% en Apple y en distintas empresas cuyo pago de dividendos se ven respaldado por una fuerte posición de efectivo neto y por sus flujos de cajas esperados.

"Algunos ejemplos son Visa (V), Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT), como algunos de nuestros favoritos para pagar dividendos y que están dentro de nuestro portafolio recomendado de Cedear", dijo Castro.

Por su parte, paulino Seoane, Head Investment Ideas en Balanz, explicó que, por lo general, las empresas que distribuyen dividendos son aquellas con negocios maduros, ganancias estables y un historial de devolución de las mismas a sus accionistas.

"Estas compañías suelen ser de las industrias financiera, energética, servicios públicos, productos básicos de consumo, telecomunicaciones y bienes raíces. Las acciones que pagan dividendos tienden a ser menos volátiles que aquellas que no lo hacen. Además, un flujo de dividendos estable y confiable puede marcar la diferencia en los rendimientos de las carteras, proporcionando ingresos incluso en mercados inestables", detalló.

Oportunidades con Cedear

En lo que va del año, el sector de servicios es el que más sube, con una ganancia de 21%, seguida por el sector financiero, que gana 20,8%.

Las mineras avanzan 19%, mientras que el S&P500 sube 15,9% en 2024.

El sector de consumo sube 15,9%, mientras que los sectores de salud, industrial, tecnológico, ocio y entretenimiento, materiales y energético muestran ganancias de 4% a 13% en el año.

Además, actualmente el mercado transita una estacionalidad negativa, es decir, en general los papeles suelen operar a la baja en septiembre, lo cual empuja a los analistas a incorporar estrategias más conservadoras.

Una de las variables clave sobre las acciones en EE.UU. es si la economía va rumbo a un escenario recesivo (aterrizaje forzoso), o un periodo de nivel de actividad más lento, pero sin pérdida de empleos, es decir, un aterrizaje suave.

En el caso en que la economía se dirija hacia un escenario de crisis, esto sería lo más negativo para los papeles en Wall Street ya que en ese caso, las compañías tenderían a verse más perjudicadas.

Por lo tanto, definir el rumbo de la macro y su impacto en las acciones es vital también para el armado de una estrategia de inversión.

Joaquín Álvarez, CEO de IMSA Alyc, coincide en la vulnerabilidad que puede dejar septiembre en los mercados.

Por otro lado, también remarcó que el mercado se encuentra de frente a la reunión de la Reserva Federal, y en la que el mercado espera recortes de tasas.

"Es muy importante bajo qué contexto estamos actualmente. Si uno piensa que estamos más en un aterrizaje suave (soft landing) o aterrizaje forzoso (hard landing). En base a esta expectativa, debemos acomodar nuestro portafolio" indicó Álvarez.

Los analistas de Balanz afirmaron que la sugerencia para septiembre es adoptar una estrategia más conservadora debido a la estacionalidad del mercado, ya que históricamente, septiembre es desafiante para la bolsa estadounidense.

En este contexto, recomiendan mantener posiciones líquidas, especialmente debido a las ganancias significativas desde principios de año.

"El S&P 500 ha subido un 18% en lo que va del año, lo que sugiere que podríamos estar ante una toma de ganancias. Al optar por Cedear más conservadores como Berkshire Hathaway y el ETF del Dow Jones, el inversor se prepara para aprovechar el rally de fin de año, que tradicionalmente comienza a mediados de octubre", dijeron.

Para los analistas de Balanz, el Cedear de Berkshire Hathaway (BRKb), es una excelente opción en este contexto.

"Warren Buffet ha declarado recientemente tener posiciones líquidas récord, con más de u$s 300.000 millones de en efectivo. Esta estrategia proporciona una cobertura sólida en tiempos de volatilidad y protege el capital en mercados inestables", comentaron.

Finalmente, también indicaron que luce atractivo un posicionamiento en el ETF del índice Dow Jones (DIA). "Este ETF es otra alternativa conservadora que sugerimos. Al estar compuesto por empresas consolidadas y de bajo riesgo dentro del índice Dow Jones, se posiciona como una opción segura frente a la volatilidad del mercado", detallaron.

Diego Martínez Burzaco, head de estrategia de Inviu, coincide en que septiembre estacionalmente es un mes que no favorece los marcados.

Sin embargo, Martínez Burzaco considera que podría ser una excepción a la regla ya que estamos en un año electoral en EEUU, algo que puede generar un patrón distinto a la media.

Por otro lado, coincide en que el mercado se mantiene susceptible a posibles bajas.

"Tenemos un mercado que está en máximos y que han recuperado toda la gran caída esta que tuvo a principio de agosto. Creo que si se materializa la baja de tasa de la Fed en septiembre puede haber ahí alguna toma de ganancias", detalló.

El futuro de la tasa de interés de la Fed resulta clave para el futuro de los mercados. Actualmente el mercado se inclina por una baja de tasas de 25 puntos básicos en septiembre, otro recorte de 50 puntos básicos en noviembre y de 25 puntos finales en diciembre.

Así, se configuraría un recorte de 100 puntos en todo el año.

La visión de la casa global de inversiones, Schroders sobre la trayectoria de las tasas en EE. UU, apunta a recortes de tasas desde septiembre y que se acelerarían en las próximas reuniones del año.

"Nuestra opinión sigue siendo que la Fed comenzará con una reducción de 25 puntos básicos en septiembre. El alcance de esta proyección estará determinado por cómo se perfila la economía, pero estimamos que recortes de 100 puntos básicos de la tasa para mediados de 2025 deberían servir para salvaguardar la expansión económica y al mismo tiempo mantener la inflación contenida", señalaron desde Schroders.

Además, Martínez Burzaco advirtió que el mercado tiene valuaciones muy exigentes en todos los ámbitos.

"En el ámbito de tecnología, claramente que hay valuaciones elevadas. En el ámbito de consumo básico, empresas como Walmart, Coca-Cola, McDonald's tienen múltiplos muy exigentes de price to earnings, por ejemplo", advirtió.

En cuanto a la estrategia, Martínez Burzaco considera que es momento de posicionarse en activos anticíclicos, como por ejemplo algo de oro, mineras de oro, acciones de baja capitalización, etc.



"El índice Russell 2000 de baja capitalización (IWM), tiene Cedear y puede ser una buena alternativa. Este tip de acciones son más sensibles a bajas de las tasas de interés. El sector salud me parece que está en términos de crecimiento y no está sobrevalorado como otros", detalló.