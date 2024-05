Cuáles son los Cedear que pagan dividendos en mayo para cobrar en dólares baratos

Tras el rally en las acciones durante el 2024, los analistas ven oportunidades en acciones más defensivas y que distribuyen dividendos.

Dado que el Cedear depende de la dinámica del dólar contado con liquidación (CCL), la baja del tipo de cambio financiero abre oportunidades también en compañías que distribuyen dividendos y le permiten al inversor cobrar dólares baratos.

Las acciones que pagan dividendos en mayo

Los principales índices accionarios en Wall Street cotizan cerca de sus máximos históricos.

El S&P500, el Dow Jones y el Nasdaq operan a menos de 2% debajo de sus máximos históricos. A su vez, en lo que va del año acumulan ganancias de entre 3% y 8 por ciento.

En un contexto en el que las acciones mantienen su tendencia alcista, los analistas comienzan a ver oportunidades en acciones con menor volatilidad y que distribuyan dividendos.

El pago de dividendos implica que la compañía distribuye dinero que la propia empresa generó y que en vez de reinvertirla en el negocio, se la devuelve a los accionistas.

Los dividendos provienen de los flujos que genera la propia compañía. Estos flujos pueden ser destinados a nuevas inversiones en la propia empresa o bien ser devueltos a los socios.

Por lo tanto, la distribución de dividendos implica que el accionista recibe el beneficio que obtiene la compañía producto de su negocio.

Es decir, cuando la compañía obtiene ganancias, en vez de acumularlas o reinvertirlas en el negocio, decide distribuirlas a sus accionistas.

No todas las compañías distribuyen ganancias y en general lo hacen aquellas que cuentan ya con un negocio sólido y estable.

Las compañías que ya pagaron dividendos este mes fueron AT&T, Bristol Myers, CVS Health, Freeport McMoran, Verizon, Bayer, Ferrary, Stellantis y Santander.

A su vez, las compañías que deberán distribuir dividendos esta semana son Danone, Deere, MasterCard, Bank of New York Mellon, American Express y Costco.

Apuntando a la segunda quincena del mes, entre las compañías que tienen agendado el pago de dividendos se encuentran Ternium, Abbot Laboratories, Accenture, Colgate Palmolive, Las Vegas Sands, P&G, Caterpillar, Texas Instrument, Citi, Charles Schwab, Petrobras, Walmart y Starbucks, entre otros.

Flavio Castro, analista de Wealth Management de Criteria explicó que el dividendo que pagan las compañías no es independiente del precio de las acciones.

"El dividendo es flujo de caja generado por la compañía que decide repartirse en manos de los accionistas. Dentro de la estructura de flujo de caja libre de la empresa, el dividendo es efectivo que, de otro modo, se habría acumulado en el balance general en lugar de distribuirse entre los accionistas", comentó Castro.

Además, agregó que el precio de la acción, al pagarse el dividendo, se reduce en la fecha a partir de la cual los que compran la acción no tienen derecho al cobro del dividendo.

En ese sentido, remarcaron que "las empresas que pagan un dividendo respaldado por flujo de caja libre pueden ser excelentes inversiones a largo plazo".

Los Cedear elegidos por los analistas

Con las acciones alcanzando máximos históricos, los analistas ven valor en compañías más estables y que distribuyan dividendos como una estrategia de inversión menos volátil.

Debido a que son empresas que en su mayoría tienden a tener un negocio más estable, posicionarse en esta clase de acciones implica llevar a cabo una estrategia defensiva y de menor volatilidad.

Sin embargo, ello no implica que las acciones sufran (o se beneficien) de los vaivenes y la tendencia del mercado a nivel general.

Por otro lado, el hecho de que el CCL se mantenga en niveles cercanos a los $ 1000 podría ser también una oportunidad para aquellos que buscan dolarizar sus carteras y recibir dólares baratos por parte de las compañías en concepto de dividendos.

Mauro Natalucci, analista de Rava Bursátil, agregó que dado el rally reciente en las acciones en Wall Street, luce conveniente buscar activos con baja volatilidad.

"Se trata de empresas denominadas "value" (o de valor) y que pueden ser buenas alternativas. Compañías como Coca-Cola (KO), con una tasa de dividendo de 3,12%, McDonald's (MCD) con 2,47% o Johnson & Johnson (JNJ) con 3,32% son opciones válidas para mantener en la cartera, ya que las empresas de consumo suelen ser demandadas en contextos de incertidumbre", dijo.

Por otro lado, agregó que otras alternativas, con mayor volatilidad en los precios, pero con grandes perspectivas de crecimiento y desarrollo, son las empresas tecnológicas.

Natalucci puntualizó a casos como Alphabet (GOOGL) que recientemente anunció su primer pago de dividendos, o Apple (AAPL), aunque lleva más tiempo distribuyendo dividendos a sus accionistas y posee una tasa de 0,52%.

Con una visión similar, Paulino Seoane, head de investments Ideas de Balanz, afirmó que desde la compañía suelen destacar la importancia de tener en cartera Cedear de empresas líderes de la más alta calidad que pagan dividendos.

Esta estrategia tendría como objetivo contar con una cartera diversificada e ir cobrando un ingreso de dinero durante el año en concepto de dividendos.

Según detalló Seoane, desde Balanz actualmente se inclinan por acciones como Microsoft, General Electric y Eli Lilly & Company

"Microsoft es una de las pocas compañías del mundo que su valuación ronda cerca de los u$s 3 trillones. Su utilidad neta fue de u$s 21.900 millones y aumentó un 20%. También nos gusta GE Aerospace, que informó ganancias de u$s 0,82 por acción sobre ingresos de u$s 16.050 millones en su último balance trimestral. Finalmente, vemos valor en Eli Lily, dedicada al desarrollo, fabricación y venta de productos farmacéuticos. Reportó ingresos por u$s u$s 8800 millones, un 26% más que el mismo trimestre del año pasado", dijo Seoane.

Santiago Ruiz Guiñazú, estratega de Adcap Grupo Financiero puntualizó que ve a Coca Cola (KO), JP Morgan (JPM) y a Chevron (CVX) como algunas de las acciones que pagan dividendos y que se las puede considerar como estables.

Finalmente,e l Portafolio recomendado de Cedear de Criteria mantiene una participación del 10% en Microsoft, 10% en Pepsi, 5% en McDonalds, 10% en Apple y en distintas empresas cuyo pago de dividendos se ven respaldado por una fuerte posición de efectivo neto y por sus flujos de cajas esperados.

"Algunos ejemplos son Visa (V), Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT), como algunos de nuestros favoritos para pagar dividendos y que están dentro de nuestro portafolio recomendado de Cedear", dijo Castro.