Cuáles son las acciones favoritas del mercado y cuáles las que no quiere

Si bien las acciones en pesos sufren una baja del 15% desde su punto máximo y acompañan la dinámica del contado con liquidación, también sirven como cobertura inflacionaria y cambiaria. En lo que va de 2023 ganaron 184%, más que duplicando a la inflación del año de 80% y a la suba del 110% del dólar MEP.

Analistas se muestran cautelosos y selectivos sobre el futuro de las acciones. El sector de Oil & Gas es la estrella del Merval.

Recomiendan bonos globales y dólar linked de cara a las elecciones Cómo ganar con plazos fijos en dólares hasta casi 20 veces más que en el banco

Ajuste del S&P Merval y baja del CCL

El S&P Merval en pesos opera con una caída del 15% respecto de los máximos recientes. El índice accionario local supo caer hasta un 25% de su valor y se encuentra en el proceso correctivo más importante desde 2020.

En lo que va del mes de septiembre, el S&P Merval cae 12%.

La caída que se está dando en el S&P Merval tiene su correlato con lo que viene ocurriendo en las últimas semanas con el dólar contado con liquidación.



Si bien tienen volatilidades y movimientos porcentuales distintos, existe una elevada correlación entre el CCL y el S&P Merval.

En el último año, el S&P Merval sube 282%, mientras que el CCL sube 130%.

Los momentos de pausa del CCL coinciden con ajustes transitorios que llevó a cabo el índice accionario local.

De hecho, el pico que se alcanzó en las acciones tras las PASO coincide con el techo que encontró el tipo de cambio financiero.

El CCL cae 10% durante el mismo periodo en el que el S&P Merval acumula bajas del 15%.

Debido a que el mercado ve una mayor presión alcista en el tipo de cambio, y contemplando la correlación elevada entre las acciones y dólar, esta baja en la renta variable podría ser una oportunidad.

Sin embargo, la incognita sobre el futuro de las acciones dependerá de la dinámica económica, financiera y política de la Argentina.

Es esto mismo lo que coloca a la mayoría de los inversores y analistas en una postura de mayor cautela sobre el futuro de la renta variable local.

Federico Boero, gerente de Wealth Management de Adcap Grupo Financiero, entiende que dependiendo de cómo resulten las elecciones, el mercado accionario local puede tener resultados dispares.

Además, alertó que la apuesta a las acciones requiere de un muy buen timing.

"Invertir en acciones en pesos es una buena idea de inversión que puede resultar en un mal negocio por ejecutarse en el momento equivocado".

Por su parte, Julio Calcagnino, Research Team Leader de TSA Bursátil, también se muestra con cautela sobre el futuro de las acciones argentinas en pesos.

"Actualmente no tengo una postura alcista con las acciones. Según la relación entre el riesgo país y el S&P Merval en dólares de los últimos cinco años, este último debería ubicarse entre u$s 450 a u$s 460 puntos. Por el otro, si trabajamos la relación entre el spread de bonos corporativos locales y las tasas del Tesoro de EEUU en los últimos tres años, el Merval en dólares debería ubicarse entre u$s 710 a u$s 715 puntos", detalló.

Oportunidades en acciones

Queda menos de un mes para las elecciones de octubre y naturalmente es esperable que la tensión vaya en aumento.

El resultado de las elecciones definirá si finalmente la contienda electoral se define en octubre o si se tendrá que extender hasta noviembre para el ballotage.

Todo esto en medio de un escenario de aceleración inflacionaria, riesgos cambiarios y una situación de reservas internacionales netas deprimidas, las cuales se ubican en niveles de u$s 4000 millones negativas.

Por ello, la clave pasa por el resultado electoral y cómo el próximo presidente intentará solucionar los desequilibrios macro que enfrenta la economía argentina.

El futuro de las acciones estará influenciado por la manera en que dichos desequilibrios se solucionen o se agraven, y por ello, la decisión de inversión en renta variable local dependerá del escenario que imagine el inversor para los próximos meses.

Agustín Helou, trader de Portfolio Invetments, considera que la conveniencia de comprar acciones dependerá del escenario que imagine el inversor hacia adelante.

"Si el inversor está convencido de que vamos hacia una estabilización y cambio de ciclo positivo en la Argentina, compraría acciones de largo plazo con la advertencia de enfrentar mucha volatilidad. En ese caso haría compras escalonadas. En cambio, si esa no es la visión del inversor, la recomendación es la de no comprar", explicó Helou.

De cualquier manera, el mercado sigue teniendo papeles preferidos para posicionarse de cara a los próximos meses, siendo el sector energético la estrella entre todos los analistas.

A la hora de buscar papeles, el tarder de Portfolio Investment resalta acciones del sector agropecuario, Oil & Gas y real estate, siempre imaginando que el que compra acciones imagina una estabilización.

Además, remarcó que se mantendría al margen de los bancos.

Lucas Caldi, Corporate Credit Team Leader de PPI, entiende que a los precios actuales y frente a semejante incertidumbre política y financiera, luce conveniente mantenerse con cautela.

En cuanto a la selectividad en acciones, Caldi señala que se inclinaría por empresas que todavía muestran ratios de valuación atrasados respecto a comparables de Latinoamérica como podrían ser YPF o Loma Negra.

"Si fuéramos a elegir alguna acción actualmente, nos inclinamos por empresas que todavía muestran ratios de valuación atrasados respecto a comparables de Latinoamérica como podrían ser YPF o Loma Negra", dijo Caldi.

Las ganadoras de 2023

Más allá de las dudas de corto plazo, el balance del año sigue siendo muy bueno para las acciones en pesos.

El S&P Merval sube 184%, más que duplicando a la suba de la inflación acumulada en 2023 (80%) y superando a la suba de 110% del dólar financiero.

En términos de papeles, Edenor es la accion que más sube en el año, subiendo 266%.

Entre las que más suben, le siguen las acciones Grupo Financiero Galicia, Aluar, Banco Macro, YPF, Pampa, Transener, Ternium, BBVA Argentina, Grupo Supervielle y BYMA, con avances de entre 146% y 253% en 2023.

Ignacio Sniechowski, head de research de Grupo IEB, también ve potencial en el sector de Oil & Gas.

"Creemos que el sector Oil & Gas presenta un gran potencial de desarrollo, a pesar del límite impuesto por el gobierno al barril criollo de u$s 56", dijo Sniechowski.

Entre las acciones que destaca, el especialista de Grupo IEB se encuentran Pampa, Vista, TGS e YPF.

Así mismo, desde Grupo IEB ven valor en acciones del sector Materiales, como Aluar (ALUA) y Ternium (TXAR) por su alta correlación con el tipo de cambio, junto con ByMA por sus características que le permiten hacer un buen pass-through de la inflación y/o devaluación.

A la hora de seleccionar papeles, Boero ve mayor valor en acciones del sector energético.

"La porción de las carteras de nuestros clientes invertida en acciones tienen a YPF, Vista y Pampa Energía. Somos muy positivos respecto al sector energético, por su rol estratégico para Argentina y porque es uno de los pocos temas en los que vemos que hay un consenso generalizado sobre la necesidad de apoyar esa industria a través de leyes que la fomentan, y por eso está creciendo la inversión en el sector", explicó Boero.

Por otro lado, también destacó otras acciones locales, las cuales pueden ser una oportunidad para aprovechar la baja reciente.

"También nos parecen atractivas Transportadora de Gas del Sur (TGS), Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transener (TRAN), buscando una recomposición de tarifas que las beneficie. Dentro del sector bancario, nos gustan Banco Macro (BMA) y Grupo Financiero Galicia (GGAL). Consideramos que todos estos papeles conservan potencial alcista", señaló.

Finalmente, y en cuanto a la selectividad dentro de la renta variable local, Calcganino entiende que se abre una oportunidad de compra en papeles "petroleros" con una mirada de mediano plazo.

"Destacamos Vista con un +11,5% de upside hacia su "precio target" de consenso. Finalmente, ante la posibilidad de un cambio extremo en el régimen monetario en el futuro, prefiero mantenerme fuera del sector bancario", señaló.