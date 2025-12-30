Cuál es la mejor apuesta hoy si el Gobierno logra eliminar la dependencia de Wall Street
El objetivo de Caputo es el de desarrollar el mercado de capitales local, buscando que el mismo sea más profundo para que sirva como fuente de financiamiento para el soberano, así como también para el sub soberano y para los corporativos.
