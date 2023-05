Cuál es la empresa argentina cuyas acciones se disparan más de 10% en Wall Street

Las acciones de las empresas argentinas operan con variaciones mixtas este viernes, en medio de las bajas generalizadas en los principales índices bursátiles de Wall Street, pero una de ellas se destaca sobre el resto, ya que registra un repunte de más del 10% desde la apertura de la jornada.

Se trata de Globant, que avanza de forma significativa tras la presentación de resultados correspondientes al tercer trimestre del año, en el que la compañía reportó un beneficio por acción de unos u$s 1,28, por encima de las estimaciones del mercado.

Si bien la diferencia es leve, ya que los analistas del mercado esperaban que fuera de u$s 1,27, se sumó que sus ingresos fueron de unos u$s 472,4 millones, cifra que también superó las previsiones del mercado, que había calculado alrededor de u$s 471,93 millones durante el período bajo análisis.

NOTICIA EN DESARROLLO.