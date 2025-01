Cuál es el dólar "de equilibrio" y cuándo hay que salir del cepo, según Lacunza

El exministro de Economía Hernán Lacunza habló del mercado cambiario y las políticas que el Gobierno de Javier Milei implementa para mantener un dólar "planchado". Aseguró que "están jugando con fuego", ya que el valor de la divisa está atrasado y no saben cuál es el tipo de cambio de "equilibrio", o real.

Quien fue encargado de implementar el cepo hace seis años aseguró que, en su momento, se trataba de medida transitoria, por lo que la actual administración debe removerlo cuanto antes. "Tiene costos", aclaró.

Cuándo hay que salir del cepo, según Lacunza

"Levantar el cepo tiene riesgos, no levantarlo también", expresó Lacunza en diálogo con Radio con Vos. "No me hago el bobo. El torniquete lo puse yo hace seis años porque había hemorragia. Pero no podés vivir con torniquete seis años porque te agarra una trombosis ", sostuvo en un paralelismo sobre la restricción.

En esa línea, destacó algunas de las políticas implementadas por el Gobierno en materia económica, e insistió con la necesidad de eliminar el cepo. "Tiene costos", aclaró.

"Ahora tenemos equilibrio fiscal, hizo bajar la inflación de 25% a 5% y la brecha de 150% a 20%. Pero ¿quién dijo que el tipo de cambio por tener equilibrio fiscal es $ 1000 y no $ 1300? Nadie sabe. Hasta q no levantes el cepo, no sabés cuál es tu tipo de cambio de equilibrio", remarcó Lacunza. "Nadie sabe, el Gobierno tampoco. Está jugando con fuego ahí", agregó.

En esa línea, insistió en que hay que "probar" que ocurre al levantar las restricciones. "Porque sino, estás en la comodidad de no correr riesgos a corto plazo, pero sí a largo, por la sustentabilidad de este programa, que está bien concebido. Entonces, dio los dos primeros pasos, pero no los últimos dos. Y cuanto más atraso, peor", aseguró.

En medio de la desaceleración consolidada de la inflación, el Gobierno avanzó en la reducción del ritmo devaluatorio del tipo de cambio oficial. De esta forma, el dólar oficial subirá 1% por mes a partir de febrero. El objetivo es acelerar las condiciones para la ansiada quita del cepo cambiario.

Sin embargo, la fecha en la que finalmente se quiten las restricciones continúa siendo una incógnita.