El Gobierno confirma que Milei viaja a China a reunirse con Xi Jinping

En cuestión de días, el presidente Javier Milei tendrá su primera gira en el exterior de 2025: estará el 20 de enero en Washington para ir a la investidura presidencial de Donald Trump; y horas después viajará a la ciudad suiza de Davos para asistir el Foro Económico Mundial (WEF), en donde dará unas palabras y mantendrá reuniones con comitivas y empresarios globales.

Este será el puntapié de tantos viajes internacionales que Milei pretende hacer para este año. Al menos a través del Decreto 17/2025 publicado en el Boletín Oficial días atrás, el Presidente ya se autorizó a ausentarse en el país hasta que se apruebe en el Congreso la ley correspondiente.

Desde la Presidencia afirman que hay decenas de viajes en estudio, pero que hasta no estar confirmados prefieren no dejarlos trascender. Hay casos que fuerzan a revelar esos itinerarios antes de tiempo: un caso fue la noticia de que la fundación Genesis Price le entregará a Milei el "Premio Nobel Judío". De no mediar inconvenientes, Milei viajará a Israel a recibir la distinción a mediados de marzo.





El viaje de Javier Milei a China

Aún sin fecha, hay otros destinos que ya comienzan a aparecer en el horizonte. En particular, uno de ellos tiene una altísima relevancia en términos geopolíticos: el que Milei hará a la República Popular de China en los próximos meses para encontrarse con su par, Xi Jinping .

" No está en el aire el viaje. Se va a hacer. Falta acordar una fecha específica ", confirmó a El Cronista una fuente inobjetable de la Casa Rosada.

La postal de la reunión bilateral entre Argentina y China en el marco del G20 de Brasil. (Presidencia)

La ratificación resulta importante porque durante las últimas semanas poco se supo de avances para concretar ese viaje. Milei y Xi acordaron en noviembre del año pasado -en el marco de una reunión bilateral en el G20 de Brasil- que el jefe de Estado libertario iría a China y que su par asiático haría lo mismo viniendo para Argentina.

"El presidente Xi cursó una invitación formal al presidente Milei para visitar China y, en retribución, el presidente Milei extendió una invitación formal al presidente Xi para visitar Argentina. Estas visitas se realizarán en plazos y términos a acordar entre ambas cancillerías", comunicó oportunamente la Casa Rosada.

Tanto la Secretaría General de la Presidencia -a cargo de Karina Milei- como la Cancillería -liderada por Gerardo Werthein- se encuentran ultimando detalles para determinar una fecha precisa para realizarla.

Una fuente que está al tanto de las gestiones dio como estimativo que podría ser "en las primeras semanas de mayo". Más cerca del Presidente indican que se evalúan fechas entre "abril y mayo", aunque "está todo por verse".

Relación financiera clave

Lejos quedó el tiempo en el que Milei afirmaba que no haría "tratos con comunistas". En un acto de pragmatismo discursivo, en sus alocuciones en foros internacionales, el Presidente evita criticar el modelo chino. Incluso, llegó a decir en público que ese país "es un socio comercial muy interesante" porque "no exigen nada" y "lo único que piden es que no los molesten".

Milei les ha contado en privado a los suyos lo sorprendido que quedó después de ver cómo la cúpula de gobierno chino le resolvió la renovación del tramo activado del swap que vencía a mediados de año por RMB 35 mil millones, equivalente a u$s 5000 millones. Ese instrumento financiero forma una parte fundamental de las reservas que tiene el Banco Central (BCRA), siendo ese componente uno de los que mira el Fondo Monetario Internacional en sus evaluaciones trimestrales de metas.

Esa consideración de China como un buen colaborador para el Gobierno es compartida por otros funcionarios clave del Gabinete. "China está dispuesta a colaborar con la estabilidad financiera de la Argentina", concluyó un hombre clave del Presidente horas después de haber estado en la bilateral con China, quien, incluso, no descartó una ampliación del swap. La voluntad de hacerlo no fue confirmada por Presidencia.





Nuevas oportunidades comerciales e inversiones chinas

Durante ese encuentro, China expresó su interés en incrementar el comercio con la República Argentina, mientras que Argentina manifestó su vocación de diversificar y aumentar su oferta de exportaciones al mercado chino.

"Ambas naciones acordaron seguir trabajando en el fortalecimiento de sus lazos comerciales y en el desarrollo de proyectos conjuntos que beneficien a ambas economías. Durante la sesión se reafirmaron los vínculos y acuerdos comerciales y financieros vigentes, así como la vocación de seguir explorando nuevas oportunidades para ampliar y mejorar todo lo que involucra el fortalecimiento de la relación bilateral", agregó el comunicado de Presidencia.

Será clave para ver los avances un viaje próximo que hará el Grupo Parlamentario de Amistad con China, que es presidido por la diputada nacional Juliana Santillán y que también es compuesto por un grupo variopinto de espacios a través de legisladores como Damián Arabia (PRO) y Julia Strada (UP), entre otros.

En diciembre del año pasado, el grupo estuvo en Beijing y Shanghái, en lo que fue un encuentro de acercamiento con encuentros políticos (con altos mandos de la Asamblea Popular Nacional de China) y otros con empresarios. Se espera para febrero hacer otro más, pero con un enfoque direccionado al fomento de inversiones y del contacto con compañías de ese país con interés en la Argentina.