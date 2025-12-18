El dato del 2,5% de inflación de noviembre llevó a que los plazos fijos UVA, que son atados a la inflación, pasen a rendir mucho mejor que los tradicionales, razón por la cual su stock creció un 30% en lo que va del mes.

Pasó de $ 182.000 millones el 1 de diciembre a $ 237.000 millones el día 12, último dato en las estadísticas del Banco Central. En tanto, los depósitos tradicionales a 30 días crece en su stock menos del 1%, al pasar de $ 51,6 billones a $ 51,9 billones en el mismo período.

Plazos fijos UVA

El tema con los plazos fijos UVA es que son a un mínimo de 90 días, pero con la estabilidad que se prevé en el tipo de cambio, no sería hoy tan riesgoso tomarlo.

El dólar futuro de Matba Rofex para fines de marzo cotiza a $ 1555, con lo cual hasta se podría cubrir eventualmente el ahorrista con ese seguro de cambio, lo que implicaría un 7% de devaluación.

Tasa fija

Los analistas de Don Capital advierten que, en este contexto, los títulos en pesos a tasa fija consolidaron una pendiente normal, con rendimientos por debajo de 30% de tasa nominal anual para el año 2026 y por encima de este nivela para los bonos con vencimiento en 2027.

A su vez, los bonos CER comprimieron sus rendimientos hasta niveles cercanos a cero para el tramo corto, 5% en el tramo medio y 8% en los bonos con vencimientos posteriores a 2028.

Adicionalmente, la compresión de las tasas también alcanzó a los bonos duales que ajustan por la tasa TAMAR, arbitrando su pendiente con la curva de títulos a tasa fija.

Dólar en calma

A su vez, el dólar registró una leve apreciación, reduciendo la volatilidad registrada en los días previos tras el anuncio del BCRA respecto al inicio de una nueva fase que busca acumular reservas internacionales y monetizar la economía.

¿Qué es lo que se viene? Desde Delphos Investment precisan que, aún con tasas reales en mínimos de la gestión, consideran que el contexto actual presenta mejores fundamentos que a principios de año.

Es por la mayor sostenibilidad del régimen cambiario y por un tipo de cambio real bilateral break-even más elevado, lo que refuerza el atractivo relativo de posicionarse en Boncer en el tramo medio y largo, con el principal riesgo concentrado en una eventual ampliación de la brecha, que esperan retome su sendero bajista.

Inflación

“El anuncio del BCRA apunta a mejorar la consistencia del programa reduciendo presiones a la apreciación real del peso y fortaleciendo la capacidad de acumulación de reservas enfocadas en reabastecer un proceso de re-monetización, sin dejar de lado la batalla contra la inflación”, completan.

El cambio central es que las bandas cambiarias pasan a ajustarse en función de la inflación observada con rezago de dos meses, lo que limita en gran medida el potencial de apreciación del tipo de cambio real efectivo.

Riesgo latente

Esto presentaba un riesgo latente mientras la inflación mensual continuaba corriendo por sobre el 2% mensual, al doble del ritmo del crawl, lo que implicaba un sesgo hacia la apreciación y, en consecuencia, el riesgo de intervenciones defensivas mediante ventas de reservas cuando el spot se acercaba a la banda superior.

Estas medidas, sumadas a un programa de compras de divisas preanunciado, contemplan que la autoridad monetaria buscará ubicarse del lado comprador del MULC bajo una regla de participación alineada a un tope del 5% del volumen diario promedio, con flexibilidad para ejecutar operaciones en bloque si las condiciones lo justifican.