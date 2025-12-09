Este martes, 9 de diciembre de 2025, la cotización del dólar blue tras la apertura de mercados es de $ 1.415 para la compra y $ 1435.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 12.35%, es menor que la volatilidad anual del 20.92%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo fue la variación del dólar en el último año?

El dólar blue ha llegado a cotizar en el último año en un valor máximo de $ 1.550, mientras que su costo más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.150.

Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1195.0, según los datos registrados.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos habilitan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

¿Cómo comprar dólares a precio oficial?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: