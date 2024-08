¿Corrección o crisis? Los riesgos que advierte la City ante el derrumbe global

El mercado financiero global entró en pánico este lunes. Los temores a una recesión económica en Estados Unidos, los balances de las tecnológicas y el desplome de 13,5% en la Bolsa de Tokio, el más fuerte desde 1987, arrastraron al resto de los activos a nivel global y a los mercados emergentes, grupo en el que se encuentra Argentina.

¿Por qué se desploma Wall Street y cómo impacta en Argentina?

El Cronista dialogó con cuatro referentes del mercado sobre cómo perciben la situación y qué prevén: Javier Timerman, director de Adcap; Miguel Kiguel, ex secretario de Finanzas y titular de Econviews; Germán Fermo, director de la maestría de finanzas de la Universidad de San Andrés; y Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma.

¿Qué lectura hacen sobre la situación internacional y la reacción de los inversores del mercado bursátil?

Fermo: Hay varios dramas que no estaban priceados por el mercado y de golpe se pricearon. Uno es una potencial recesión en Estados Unidos. Otra, un cambio de política monetaria en Japón, que encarece el carry trade y está generando un cierre de posiciones a nivel global. Tercero, Harris se está acercando a Trump en los sondeos. Cuarto, los balances de las tecnológicas no fueron tan buenos como esperaba el mercado. Estas cuatro cosas no estaba priceadas y llegan con un mercado que está carísimo .

Timerman: Estas reacciones no son atípicas. En los últimos 100 años, todos los años hubo varias correcciones de por lo menos 5% y una vez cada cuatro años el mercado corrige 20%. Esta es una corrección que no tiene una sola causa, como fue la crisis de las hipotecas, que fue una crisis y no una corrección. Lo de ahora es una corrección típica de mercado , con muchos eventos diferentes y no sabemos exactamente cuál detona esto.

Kiguel: Esta caída la veo como una corrección después de subas muy fuertes. Sobre todo, en las acciones tecnológicas, muchas de ellas relacionadas con inversiones en inteligencia artificial. Por ahora, no da la impresión de ser un crash o algo similar , sino una fuerte corrección. Lo bueno es que la agarró a la Fed con una política monetaria dura, con espacio para bajas las tasas. Distinto hubiese sido si esto hubiera empezado con tasas del 1%, pero están en 5,5%, por lo que hay lugar para recortes.

Caamaño: Es algo que no es de hoy. Viene ocurriendo en los últimos meses. El mundo entró en correcciones de política monetaria, con Europa y el Banco de Inglaterra bajando la tasas, Japón subiéndola y la creencia de que la Fed se atrasó con el recorte de tasas . Incluso, algunos piden una reunión especial para bajarlas. Además, la economía china está desacelerando. Todo esto genera incertidumbre y los inversores hacen el famoso fly to quality.

De seguir así, ¿qué impacto tendrá sobre los mercados emergentes y, particularmente, sobre la Argentina?

Timerman: Es temprano aún para saber si esto es una tendencia que va a golpear o una oportunidad para entrar a mejores niveles. En caso de seguir así, en emergentes impactaría en más correcciones. Principalmente, por la suba de tasas en Japón porque la mayoría de las posiciones especulativas está fondeada con yenes , que es la moneda barata para el fondeo. Claramente, impactaría en activos y monedas emergentes. Pero para la Argentina, con cepo y después de tantas reestructuraciones de deuda, tiene una correlación mucho menor. Acá impacta con subas del riesgo país y la Argentina necesita atraer capitales y abrir su mercado de capitales. Esto la obligaría a repensar su estrategia.

Kiguel: Yo creo que tendrá efecto sobre emergentes porque va a llevar a las empresas a ser mucho más cautelosas y habrá un salto hacia activos de mayor calidad. Eso creo que sí va a pasar . La gente estará más cuidadosa para invertir en mercados emergentes y esto puede afectar a los flujos que vengan hacia los emergentes en general y hacia la Argentina en particular. A la Argentina esto le puede afectar en el corto plazo, no tanto en el acceso al mercado de capitales porque aún le falta mucho para eso, pero algunas operaciones como "repo" con bancos utilizando bonos argentinos se pueden complicar un poco porque en este contexto no creo que haya financiamiento para el país. Sobre todo, en la medida en que no haya indicios de que esto es algo temporario y no se va a profundizar. Algo nos va a pegar. Especialmente, por el mercado de capitales. Nos puede pegar aún más si efectivamente hay recesión, lo que probablemente llevaría a bajas en los precios del petróleo , ya que ahora exportamos energía. Pero creo que el efecto principal vendría por los mercados financieros.

Fermo: Gran parte del carry trade de Japón está en los mercados emergentes. En la medida en que haya cierres de carry, esto va a ser una tendencia vendedora a lo largo y ancho de todo el espectro de emergentes , tanto en bonos como en acciones. No lo veo como una crisis, pero sí puede haber una severa corrección de activos en este frente.

Caamaño: La Argentina está medio afuera del mercado. Siempre lo comparamos con fondos distressed o con determinados emergentes que tienen esas características. Argentina tiene la virtud en el defecto de estar afuera del mercado y le pega menos . No hay desarme de inversiones especulativas porque no se llegaron a armar. De todas maneras, nos pega negativamente porque las monedas de los principales socios comerciales vienen más débiles, los precios de los commodities también vienen en baja y las condiciones financieras se endurecen. Esto último hace que sea más cotosa la salida del cepo y refinanciar los vencimientos de capital.

¿Cómo seguirá la dinámica: se trata de una corrección o estamos a puertas de una crisis financiera internacional?

Kiguel: No veo que haya indicios de una crisis financiera internacional. Sobre todo, porque los bancos centrales y los reguladores, que serían las superintendencias de entidades financieras a nivel internacional, han sido muy cuidadosos en el manejo de los riesgos. Los bancos están bien capitalizados. Incluso, en los stress test los bancos salieron bien y no pareciera que haya un apalancamiento tan grande en los mercados de capitales. No me imagino que esto sea una crisis financiera internacional . Lo veo mucho más como una corrección de precios, que obviamente impacta sobre los créditos, pero no a nivel de crisis.

Timerman: En sólo una jornada no se puede evaluar si se trata de una crisis sistémica o una corrección del mercado. Por ahora, tengo que pensar que es sólo una corrección. Si bien es una corrección con volatilidad alta y más alta de lo común, y también generada por salida de posiciones apalancadas, me parece que, dada la magnitud de las subas de los últimos años, todavía es una corrección de mercado. Las crisis tardan mucho en desarrollarse. Hay que ver cómo reaccionará la Fed y cómo reaccionará el mercado ante la reacción de la Fed. En un escenario de volatilidad tan alta impacta a nivel noticia, pero todavía no estamos ante inicios de una crisis que impacte contundentemente sobre las finanzas globales .

Caamaño: Los cracks financieros globales no se predicen, pasan. Hay una turbulencia global. Riesgo de crisis, claro que hay, y en este contexto es más alto que en otros. Pero no podemos predecir si puede arrancar una crisis financiera internacional. Lo que sí se puede decir es que hay todo un proceso de ajuste, que se gatilla con esta corrección de políticas monetarias en los países desarrollados y esto incluye muchos riesgos .