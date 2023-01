Con la suba de tasas, el BCRA sale con los tapones de punta a bajar el dólar

La suba de 200 puntos de la tasa de las operaciones de pases por parte del Banco Central sorprendió al mercado, que se pregunta si continuará con una suba de la tasa de Leliq a los depositantes.

Ahora, la tasa de pases pasivos a 1 día hábil de plazo es de 72%, mientras que para las operaciones activas a 1 día hábil de plazo es de 97%.

Recompra de deuda: el Gobierno busca "ganar tiempo" con la medida, según los especialistas

La ruta del dinero: investigan a una provincia anti k por la corrida del dólar

Ahogar al CCL

La estrategia del gabinete económico es, de esta manera, ahogar el precio del contado con liquidación, ya que notaron a muchos apalancados apostando al CCL.

La combinación de recomprar bonos en dólares y subir la tasa de pases en pesos debería provocar que los bonos suban más en dólares que en pesos.

Se debe tener en cuenta que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS interviene sólo en el MEP, ya que tiene prohibido hacerlo en el contado con liqui.

La estrategia del gabinete económico es, de esta manera, ahogar el precio del contado con liquidación, ya que notaron a muchos apalancados apostando al CCL.

Volumen récord

El martes se operaron u$s 149 millones de nominales de GD30 contra MEP, el monto más alto de la historia, y u$s 162 millones de nominales del mismo bono contra pesos, el segundo monto más alto de la historia, hasta que el FGS en la última media hora puso u$s 25 millones para comprar bonos en dólares y bajar al MEP de $ 350 a $ 342.

La combinación de recomprar bonos en dólares y subir la tasa de pases en pesos debería provocar que los bonos suban más en dólares que en pesos.

"En el caso del BCRA su poder de fuego son las reservas, de modo que siempre tiene balas si quiere intervenir. En el caso del FGS su capacidad para comprar bonos está limitada por su disponibilidad de divisas", revela un informe del día de 1816.

Poder de fuego

"A principios de enero calculamos que el Fondo de la ANSeS cobró u$s 138 millones entre cupones de Bonares y Globales (principalmente por Bonar 38 y Bonar 35, en ese orden), de modo que quizás lo que estamos viendo es reinversión vía GD30. El BCRA también cobró cupones por sus Bonares, algo más de u$s 100 millones, pero en el caso del Central tiene muchas más divisas", completa el paper.

Agrega que, más allá de cuál es la entidad que viene participando en el mercado secundario de títulos, con la Resolución el Gobierno terminó de confirmar que tiene intención de intervenir en la curva o al menos de mandar el mensaje de que interviene.

El Global 30 acumula una ganancia en dólares de 21% en lo que va de 2023. En Pesos esa ganancia es de 27%. Desde los mínimos de octubre la ganancia es de 68% en dólares y de 91% en pesos en apenas tres meses.