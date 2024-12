El analista financiero Salvador di Stéfano, más conocido como el "Gurú del Blue", planteó cuáles son las mejores inversiones de cara al 2025 y, en medio de la suba del dólar, explicó si puede haber sobresaltos en el mercado cambiario.

Di Stefano hizo un análisis general de la economía argentina y señaló que ahora "entramos en la fase 3 del plan monetario" de Javier Milei, lo que implica competencia de monedas y salida del cepo .

"Si bien del cepo se va a salir por gradual, un acuerdo con el FMI y llegada de fondos frescos puede acelerar el proceso, pero nada de esto podríamos proyectarlo para antes de abril 2025", estimó sobre el fin de las restricciones.

Por otro lado, aseguró que la "competencia de monedas será muy saludable para la Argentina", pero advirtió que "el punto de partida es una masa de pesos que el gobierno heredó de la administración anterior, que la base monetaria amplia se ubica en $ 47 billones y que la base monetaria hoy se ubica en $ 28 billones".

"Hay una gran masa de pesos que el mercado tendrá que absorber hasta quedarse tranquilos de que no tendremos sobresaltos en el mercado monetario", alertó en el último informe publicado en su sitio web.

En este sentido, sugirió que la mejor receta para la competencia de monedas es superávit fiscal, cero emisión monetaria y capitalización del Banco Central (BCRA).

"Nada de esto puede llevarse a cabo de manera inmediata. El año 2025 será desafiante , y habrá que trabajar con motosierra para cumplir objetivos de baja de impuestos y liberar a las fuerzas productivas de la opresión del Estado", consideró.

Con el dólar al alza, en qué recomienda invertir el Gurú del Blue: "No hay que..."

Con el dólar al alza, en qué recomienda invertir el Gurú del Blue: "No hay que..."





En este contexto, el "Gurú del Blue" explicó en qué conviene invertir.

Por un lado, señaló que el mercado internacional "impone un desencillar hasta que aclare". "Durante 2024 se ganó mucho dinero en el mercado, en la última parte del año, en la previa al blanqueo, los bonos argentinos valían en torno del 40% de paridad, mientras que, en la actualidad, valen cerca del 70% de paridad. En el mercado, nadie se fundió por tomar ganancias", apuntó.

Respecto a las empresas argentinas que cotizan en Bolsa, indicó que "los bancos tienen una relación precio utilidad parecida a bancos internacionales, mientras que duplican esta ratio en comparación los bancos de Brasil".

"No estamos diciendo que hay que comprar bancos de Brasil, decimos cuidado que estamos a buen precio", agregó.

Asimismo, destacó oportunidades de negocios en el sector energía, aunque advirtió que "las subas fueron extraordinarias", como el caso de YPF, que pasó de u$s 18 en agosto, a máximos de u$s 45 y ahora vale u$s 42.

"Seguimos recomendando tomar un impasse en el mercado. Es momento de reflexionar cómo invertir en un contexto que no define un rumbo claro en el exterior, y en Argentina tenemos por delante un fin de año con suba de tasas en pesos", planteó el especialista.