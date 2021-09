Un director del Banco Nación pide más controles cambiarios porque "están por debajo de lo necesario"

El economista y director del Banco Nación Claudio Lozano levantó polvareda la semana pasada, cuando en una entrevista con C5N mencionó como una posibilidad analizar la creación de una moneda "no convertible".

Este martes Lozano volvió a hablar del tema y explicó qué no se refiere a algo que debe hacerse inmediatamente, sino que es una variante más para pensar a futuro.

Lea más: Moneda no convertible a dólar: qué opinan los economistas sobre la propuesta de Lozano

Sin embargo, también se refirió al cepo actual al calificarlo de insuficiente.

" Me parece que los controles cambiarios y de precios hoy vigentes están por debajo de lo necesario ", indicó Lozano en una entrevista con el periodista Maximiliano Montenegro, para A24.

¿Patacones otra vez? Un director del Banco Nación quiere una moneda que "no se pueda cambiar por dólar"

El diálogo había comenzado con Lozano criticando la decisión oficial de llevar adelante lo que él consideró un " sobreajuste fiscal inentendible ". En ese sentido, disparó: " Se subestimaron las condiciones de vida de los argentinos ".

Cuando el periodista cuestionó que volcar más pesos en la economía puede presionar al dólar, el directivo de Banco Nación introdujo el tema del cepo cambiario y agregó: "Si vamos a levantar el consumo de quienes están peor en Argentina, hay que entender que ese consumo no tiene un elevado nivel de demanda de divisas. Más bien no tiene ninguno".

En sintonía con esta última frase, el economista destacó: "Alimentos, vivienda, energía e indumentaria no traen problemas de consumo de divisas, por lo tanto no nos complican las reservas. El problema en esos sectores es que esos mercados están gobernados por oligopolios, que dolarizan precios y dolarizan ganancias".

A continuación, Lozano afirmó: " Lo que se impone allí es una regulación mucho más firme sobre esos capitales. No es necesario dejar colgada a la gente en situaciones de deterioro. No hay viabilidad política e institucional en Argentina sin una estrategia de redistribución del ingreso ".

Respecto del mecanismo de financiamiento adoptado por el Gobierno, Lozano sostuvo que es un error pensar que si se modifica el endeudamiento en divisas por deuda en pesos el país deja de ser "rehén del establishment dominante".

En cuanto a esto último, detalló: "Lo que le están demandando al Gobierno es cada vez menor plazo y más tasa".

Dólar y cepo

Al retomar la cuestión cambiaria, el también dirigente de Unión Popular se preguntó "por qué no podemos tener más control sobre la oferta de divisas y sobre el modo en que salen los dólares de nuestro país".

Y se explayó al respecto: "Hay que discutir por qué el año pasado tuvimos un saldo en cuenta corriente de u$s 12.500 millones y las reservas que quedaron fueron las que fueron. Ahí hay un problema de control sobre la oferta y la salida de divisas ".

En tanto, opinó que "el retiro del Estado de las distintas funciones que tienen que ver con el comercio exterior hace que hoy nosotros estemos perdiendo aproximadamente el 20% de las divisas de exportación por las maniobras de triangulación que se hacen en el comercio exterior de granos, entre Argentina, Uruguay y Paraguay".

Lozano también se refirió al mecanismo que utiliza el Banco Central para mantener a raya el contado con liqui y el MEP, vendiendo bonos contra pesos y recomprándolos contra dólares.

Al respecto, consignó: "Hay una discusión sobre cómo intervenimos sobre los mercados financieros paralelos legales. Porque se consumen muchas divisas para mantener la brecha y eso no tiene mucho efecto".

Lea más: Dólar: cuáles son los tres frentes cambiarios que presionan al BCRA

Polémica sobre la moneda no convertible

El ejecutivo del Banco Nación explicó sus dichos respecto de la posibilidad de crear una moneda que no pueda ser convertida a dólares para ahorro: "Es una de las tantas variantes que dije que había que considerar a la hora de pensar cómo financiar una expansión del consumo y del gasto en política social, de manera de recuperar en parte la capacidad de emitir en un contexto de capacidad ociosa, superando los límites que nos ponen los niveles de concentración de los mercados y la internacionalización de los capitales ".

Además, sostuvo que no sería una "cuasimoneda" y enfatizó: " Tiene que ver con reconstruir la soberanía monetaria en la Argentina. En lugar de decir, 'no podemos emitir porque los mercados oligopólicos adelantan precios y porque los capitales trasnacionales dolarizan ganancias', lo que hay que discutir es cómo se refuerza el control sobre el sistema de precios, no solo en términos cuantitativos sino también cualitativos. Y también cómo se refuerza el control cambiario ".