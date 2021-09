¿Patacones otra vez? Un director del Banco Nación quiere una moneda que "no se pueda cambiar por dólar"

Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, ensayó la idea de una moneda idéntica al peso pero que solo difiera en que no se pueda cambiar por dólares. Qué dijo de sobre su idea de una nueva moneda y qué fueron los patacones y las cuasimonedas emitidos en 2001.



"Está claro que el impacto del tipo de cambio no lo generan aquellos que perciben el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En todo caso la expansión de consumo que eso puede generar te puede implicar una absorción de grupos concentrados que luego especulen con el tipo de cambio" , comenzó Lozano al hablar sobre el dólar en una entrevista por C5N.

Lozano explicó su idea: "¿Por qué no ensayamos la discusión de una moneda no convertible? No convertible a divisas, no convertible a moneda dura, para financiar la política social y la recuperación de la capacidad del consumo de la población".

Tras esa declaración, el periodista le pregunta si sería "una especie de patacón" en referencia a las cuasimonedas emitidas durante el gobierno de la Alianza en 2001. Lozano niega e intenta aclarar: "No, no, una moneda que tenga todas las funciones excepto que no se pueda cambiar por dólar".

Pese a la negativa, las palabras de Lozano dejaron la duda flotando. ¿Qué sería una moneda que solamente no se puede cambiar por dólar? ¿No sería una cuasimoneda? Y, eventualmente, ¿no se podría comprar dólares fuera del circuito oficial de todas maneras con esa cuasimoneda?

Para Ruckauf, creador de los "Patacones", no es momento de sacar cuasimonedas y propuso emitir billetes de $ 100



¿Qué fueron los patacones?

Cuando la crisis del 2001 arreciaba, distintas provincias del país comenzaron a emitir cuasimonedas para pagar salarios. Se llamó Bono Patacón a una serie de bonos de emergencia de la provincia de Buenos Aires que emitió el gobierno de Carlos Ruckauf y que equivalía a un peso que además en esa época estaba en paridad con el dólar.

La existencia de los patacones se debió a las restricciones impuestas por la Ley de Convertibilidad desde 1991 ya que la emisión monetaria se encontraba restringida.



Se usaron para pagar salarios de trabajadores públicos y si bien incluso los comercios llegaron a aceptarlos no todos lo hacían y era complicado para quienes cobraban su salario encontrar para poder gastarlos.

Los patacones se emitieron en valores de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100.