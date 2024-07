Cinco razones para entender por qué el dólar llegó a este precio y cómo seguirá

Arranca la semana, con las incertidumbres aún latentes acerca del mercado cambiario, alimentados también por la expectativa de los movimientos que se acercan con el primer pago de los cupones y capital de los bonos que surgieron del canje de deuda de Martín Guzmán en 2020. Son u$s 2600 millones.

Después de muchas ruedas con el dólar en alza, persistía la inquietud, en gran medida surgida de las dificultades de la acumulación de reservas por parte del Banco Central.

Conversamos días atrás en La City con el analista y Director Ejecutivo de Assur Capital, Guido Lanzillotta, para tener una mirada más clara de la visión desde los mercados.

-¿Pasó la tormenta del dólar?

-Guido Lanzillotta: Desde nuestra perspectiva, esto no fue una tormenta. Consideramos que por el momento el mercado pudo haber puesto un stop a la velocidad con la que las variables financieras venían desarrollándose. Esto no necesariamente es malo, puede ser una señal de análisis o una advertencia a tiempo sobre en que puntos del plan macro se necesitarían poder tener mayores precisiones.

-¿Qué cambió a mediados de la semana pasada cuando el dólar dio un paso atrás respecto del rally anterior?

-En primer lugar es importante decir que los procesos donde el mercado toma coberturas pueden a veces provocar sobrereacciones en los precios, ya que en muchos casos se acciona "por las dudas". Además creemos que el mercado pudo haber puesto en perspectiva que este Gobierno asumió con un dolar de aproximadamente $ 1250, y que el tipo de cambio que arrojó el Bopreal que se convalidó para giro de dividendos, incluyendo el impuesto PAIS fue de $ 1350 a mediados de mayo. Pensando que en agosto podría reglamentarse la baja del impuesto PAIS, que habría un paquete fiscal articulado junto con el blanqueo y que los bancos podrían con ciertos incentivos desarmar los seguros de venta de bonos (put), esa "por las dudas" podría eventualmente generar expectativas de tender a equilibrarse.

-¿Hay decepción en el mercado con la falta de salida del cepo o hay otras dudas detrás de la caída de activos?

-No creemos eso. Todos sabemos que es una condición necesaria para poder ordenar mas rápidamente la economía real por medio de nuevas inversiones, crecimiento y dinamismo, y que no hay una sola manera de hacerlo. Creo que se concentró mucho en esa ponencia la explicación de la volatilidad y no es solamente eso. Hay un contexto internacional que también se evalúa (devaluación del real y movimientos en bonos de USA), y como dijimos antes, un contexto local con variables financieras que venían a una gran velocidad mostrando resultados y eso a veces puede sugerir que se frene para interpretar lo anunciado por el equipo económico en conferencia de prensa.

-¿El tipo de cambio está atrasado como sostienen no solo productores agropecuarios sino muchos analistas?

-A nosotros en materia cambiaria no nos gusta buscar acertar en un precio exacto. Como mencioné anteriormente, tenemos valores de referencia que nos permiten establecer rangos para pensar el resto de las variables y su afectación (o no) a otros activos. Por ejemplo el termómetro de tipo de cambio y paridades que resultó el instrumento Bopreal. Dicho esto, está claro que para algunos sectores puede resultar más competitivo o no el dólar. Pero hay que entender que este equipo económico decidió ir por un ancla monetario del crawling peg del 2% mensual y está dispuesto a convalidarlo. Por ende, la sensación de atraso, deberíamos proyectarla también según donde termine posándose la tasa de política monetaria y la inflacionaria. Cuanto más cerca del ancla estipulado, mayor probabilidad de ver resultados positivos en la economía.

-¿Cómo juega la continuidad del dólar blend?

-Es una manera de poder generar oferta de dólares, sabiendo que mientras continúe el cepo cambiario la demanda de los mismos continuará con ciertas restricciones. Podría funcionar de alguna manera como un "equilibrio". Es importante que la continuidad tenga una coordinación en donde la liquidación vía dólar libre no afecte las reservas que podrían conseguirse vía MULC.