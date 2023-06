Chau dólar: se suma al cara chica otro billete que no te aceptan en la City

El mercado informal de la divisa estadounidense tiene una restricción a la hora de la compra-venta ilegal del dólar blue: muchas cuevas, financieras y casas de cambio pagan menos por los billetes de cara chica y otras, ni siquiera lo aceptan.

No obstante, además de los billetes de cara chica, los de menor denominación y los de cara grande, el mercado paralelo también impone otra condición para el intercambio (ilegal) de dólares. Se trata de los dólares sucios, manchados o rotos. Este tipo de billetes no suelen no ser aceptados por los cueveros o, en el mejor de los casos, recibidos a un valor menor.

¿Qué pasa si el dólar está manchado o roto?

Los dólares manchados, sucios o rotos se cambian en la City entre un 4% y un 8% menos que los ejemplares sanos. Al igual que los billetes de cara chica o los de menor denominación, los cueveros hacen otra discriminación a la hora del intercambio.

La aceptación o el cambio de estos billetes con roturas y manchas va a depender, en gran medida, del estado general en el que se encuentre el billete de u$s 100.



¿Dónde se pueden cambiar dólares manchados?

Según la disposición del Banco Central, "todos los bancos deben cambiar los billetes deteriorados/ fragmentados, a todas las personas, sean clientes o no".

Además, señalaron que en caso que el billete no reúna el 60% de su cuerpo. se puede llevar al BCRA con todos los fragmentos que tengas y las pruebas que justifiquen que fue destrozado de manera "accidental".

¿Cuáles son los billetes de cara grande?

Hay que tener en cuenta que muchas casas de cambio y financieras comenzaron a no aceptar los billetes de cara grande, es decir, aquellos emitidos desde 1996 hasta 2013.

Estas cuevas suelen cambiar solamente las versiones azuladas o el billete azul de dólar. El principal motivo tiene que ver con que este ejemplar cuenta con mejores medidas de seguridad, por lo que es más difícil caer en una buena falsificación.



¿Cuáles son los billetes de cara chica?

Los billetes de cara chica son aquellos ejemplares emitidos desde 1914 hasta 1996. La versión cuenta con al cara de Benjamin Franklin dentro de un marco en forma de óvalo, a diferencia de los dólares más nuevos, en los que la cara o dorso del prócer estadounidense aparece afuera del marco o "suelto" en el billete, y ubicado ligeramente hacia la izquierda.

En el caso de la versión emitida desde 1996 hasta 2013, la cabeza o busto de Franklin aparece nuevamente en un óvalo, pero en uno mucho más grande. La ilusión óptica por la que parece tener la cabeza más chica radica en que el plano de la foto del prócer es más abierto (más lejano) que el de la versión siguiente. Esta característica hace que en el de cabeza chica se vea el torso y no así en el que fue emitido desde 1996, donde se ve sólo la cabeza y el cuello.

¿Qué pasa con el billete de cara chica?

Las cuevas, financieras o casas de cambio no aceptan los dólares de cara chica y los de menor denominación por 3 motivos principales: razones de seguridad, razones de traslado y razones de vigencia.

En lo que respecta a las razones por seguridad, los cueveros argumentan que los dólares de cara chica, cara grande y los de menor valor nominal no cuentan con todas las medidas de seguridad que tienen los billetes azules.

En cuenta a las razones de traslado, los cambistas argumentan que es más complejo trasladar mayo cantidad de dólares de menor valor nominal y, por lo tanto los aceptan a precio menor.

Sobre los motivos de vigencia y circulación, los cambistas indican que es posible que en algún momento la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) saque de circulación a estos ejemplares antiguos. Sin embargo, la entidad aclara constantemente que son válidos todos los billetes de dólar emitidos desde 1914 hasta la actualidad.

¿Cómo saber si un billete de u$s 100 azul es falso?

Retrato : el billete de $100 presenta un retrato de Benjamin Franklin en el lado frontal y ligeramente corrido hacia la izquierda.

Nueva tinta que cambia de color : la tinta utilizada para imprimir el número 100 en la esquina inferior derecha del billete cambia de color de verde a negro cuando se inclina.

Marca de agua : sosteniendo el billete contra la luz, se puede ver una imagen de Benjamin Franklin y el número 100 en la esquina inferior derecha.

Hilo de seguridad: se trata de un hilo vertical incorporado en el papel del billete de $100 presenta el texto "USA" seguido del número 100 en repetición.