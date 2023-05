Dólar: la Fed emitió una tajante advertencia que impacta directamente en la City argentina

La Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos emitió el jueves un nuevo comunicado donde reitera la validez de los tres tipos de diseños que muestran hoy los billetes de 100 dólares en circulación .

El texto titulado "Acceptance and Use of Older-Design Federal Reserve Notes" (Aceptación y uso de billetes de la Reserva Federal de diseño antiguo, en español) insiste con la vigencia de las pautas de seguridad aprobadas 10 años atrás y que permitió la incorporación de las divisas de franja azul o "cara grande" como se la conoce en la City porteña.

"Es política del gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) que todos los diseños de billetes de la Reserva Federal sigan siendo de curso legal o legalmente válidos para pagos, independientemente de cuándo se hayan emitido. Esta política incluye todas las denominaciones de billetes de la Reserva Federal, desde 1914 hasta el presente según 31 USC § 5103" , indica el artículo en su primer párrafo.

Las máximas autoridades del Banco Central norteamericano reconocen que en algunos países "puede haber diferentes tasas de cambio o políticas de aceptación de monedas extranjeras" , tal como sucede en la Argentina con rebajas de hasta el 5%. Sin embargo, enfatizaron en que esta distinción es propia de los mercados, por lo que insta a las administraciones locales a controlarlas.

"En los Estados Unidos, no existe una ley federal que requiera que una empresa, persona u organización privada acepte moneda o monedas como pago por bienes o servicios. Si bien las empresas privadas son libres de desarrollar sus propias políticas, puede haber leyes estatales o locales que especifiquen un requisito para aceptar efectivo dentro de ciertas jurisdicciones" , amplía el documento.



En otro tramo, la Fed explica que los rediseños respondieron principalmente a una competencia para hacer las divisas "más fáciles de usar, pero más difíciles de falsificar".