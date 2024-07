Cepo al dólar: se renueva la expectativa de que se levanten las restricciones antes de fin de año

La expectativa de un fin del cepo al dólar antes de fin de año se renovó en la última semana tras la implementación de la fase dos del Gobierno y las declaraciones del presidente Javier Milei realizadas en La Rural el fin de semana pasado donde volvió a asegurar que las restricciones cambiarias se levantarán cuando la inflación se acerque al 0 por ciento.

"No vamos a parar hasta exterminar la inflación y cuando eso suceda vamos a levantar el cepo", anticipó el presidente en La Rural.

"Vamos a eliminar el cepo. Todos los días eliminamos regulaciones. De pagarse el 15% hoy se pagan el 80% de las importaciones y estamos cada vez más cerca (de levantarlo)", aseguró.

Flexibilización, en cuotas

La semana pasada el BCRA flexibilizó los controles cambiarios para tres sectores: importadores, exportadores y personas que recibieron ayuda estatal durante la pandemia o son beneficiarios de subsidios.

En su último informe, la consultora Econviews que dirige Miguel Kiguel destacó que "hay consenso de que hay que salir del cepo, pero se mantiene el desacuerdo sobre cómo y cuándo hacerlo".

"Mantener el cepo tiene costos, porque hay inversiones que no vienen a la espera de que sepan si van a poder sacar los dólares y pagar dividendos. Mientras se mantiene el cepo, además sigue la incertidumbre respecto de lo que puede pasar con la inflación una vez que se unifique el tipo de cambio", agregaron.

Cobertura cambiaria

La expectativa respecto al fin del cepo se observa en la cobertura cambiaria que demandan los inversores, pero también en las mesas de análisis de consultoras y Alyc.

Por un lado, los inversores descreen que el crawling peg de 2% se mantenga hasta fin de año. Según cálculos de los analistas de Delphos Investments, los títulos dólar linked descuentan una devaluación del 60% hacia marzo de 2025, mientras que, si se mantiene el crawling peg, la devaluación sería del 17%.

Más allá de que los dólar linked no muestren explícitamente la devaluación esperada, marcan la disposición que tienen los inversores y las empresas a cubrirse ante tal escenario que ven más probable en el segundo semestre y en el primer trimestre de 2025.

Pero no sólo en los bonos los dólar linked se puede ver este fenómeno, el dólar futuro también está señalando que los inversores creen que desde septiembre hasta fin de año el crawling peg superará el 4%.

Para fines de septiembre, ayer el dólar futuro se operó a $ 1010 y su valor teórico, suponiendo que se mantiene el plan oficial, es de 970 pesos. La brecha ahí se amplía del 1,7% de agosto al 4,1% de septiembre.

Unificación cambiaria

Pero no sólo los inversores están viendo esto. En las proyecciones de las consultoras comenzó a asomar la posibilidad de una unificación cambiaria entre octubre y diciembre de este año.

Por caso, en los cálculos que presentan a sus clientes muchos Alyc han cambiado sus estimaciones en los últimos días y ahora esperan que la unificación cambiaria se haga más temprano que tarde, con un salto discreto del tipo de cambio, que en algunos cálculos llega al 40%, dado el exiguo nivel de reservas y la señal explicitas que brindó el BCRA la semana pasada con la implementación de flexibilizaciones "con el objetivo final de la eliminación total de todas las restricciones".

"Hemos cambiado nuestro escenario base. Vemos un escenario de ajuste cambiario un poco antes de lo que estimábamos antes, lo esperábamos más para diciembre", señaló Martín Polo, economista de Cohen Aliados Financieros en el último House View para clientes.

"Es más probable que el Gobierno haga un ajuste cambiario a principios del cuarto trimestre. Pusimos octubre porque creemos que el timing lo lleva a eso. Sería contraproducente que siga esperando, que cierre la brecha en ese entonces. Vemos un escenario de apertura del cepo antes de lo estimado", agregó.

En Cohen Aliados Financieros ahora esperan un salto del tipo de cambio en el inicio del cuarto trimestre

Sin embargo, algunos no lo ven tan cercano.

"Liberar todas las restricciones, en el contexto actual de ausencia de reservas, podría tener un impacto auspicioso en lo inmediato, pero en un escenario turbulento el Gobierno se quedaría sin herramientas para poder capear una corrida, dado que las tasas de interés no suelen ser instrumentos eficaces en esos momentos", explicaron desde LCG.

"El tema de cepo sí, o cepo no en realidad esconde una discusión sobre el nivel del tipo de cambio y el nivel de reservas. El presidente Milei impuso tres condiciones para levantar el cepo: i) que no haya pasivos remunerados en el BCRA, ii) que no haya Puts (garantía de liquidez inmediata para bonos que tienen los bancos), y iii) que la inflación converja a 0%. Pero no habla de ninguna condición respecto al stock de reservas ni al tipo de cambio (que influye en el flujo de cómo evolucionan las reservas), porque se sigue afirmando que el problema son los pesos, no los dólares. Pueden rifarse dólares si sirve para absorber pesos", agregaron en su último informe.

Para Mateo Reschini, Head of research de Inviu, "en este momento el Gobierno tiene un poco de margen para poder aguantar el cepo puesto".

"¿Cuál es la desventaja de tener cepo? Te pisa la actividad y te genera menos inversión. Te ancla la inflación de los transables, pero te genera sobrecostos en otros bienes", explicó.

"Este modelo que estamos viendo más relajado con el cepo funciona con cierto flujo de dinero, pero no se puede saber que se está negociando. Me parece que quizás haya que acelerar los tiempos de la salida del cepo por una cuestión de nivel de actividad y riesgo país para pagar la deuda", agregó.

Sin embargo, Reschini no se imagina un levantamiento brusco sino que más bien, el Gobierno hará ciertas flexibilizaciones primero para ver cómo impactan.

El mercado quería señales sobre el fin del cepo. Ahora el Gobierno las está dando. Será cuestión de ver finalmente si las señales fueron bien interpretadas o terminan siendo, otra vez, solamente señales de humo.