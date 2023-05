Cepo al dólar digital: cuáles son los motivos detrás de la prohibición del BCRA

La medida del Banco Central que prohíbe a las billeteras virtuales negociar con criptomonedas cayó como un baldazo de agua fría en las fintech y piden que se revise la resolución, siendo que más del 15% de la industria se dedica exclusivamente a estas operaciones.

Criptomonedas: la reacción de las billeteras virtuales al nuevo cepo del BCRA



Estas son las únicas billeteras que no tocó el Banco Central



Criptomonedas prohibidas

El jueves pasado el Banco Central determinó que las billeteras virtuales que ofrecen cuentas de pagos y están reguladas por la autoridad monetaria "no podrán operar ni facilitar operaciones con criptoactivos" con el afán de evitar "perjuicios para los ahorristas, pero también en el sistema nacional de pagos".

Aunque aún no está del todo claro cuáles serán finalmente las afectadas porque las empresas aún quieren ver la letra chica de la resolución, los criptoexchanges que en la trastienda utilizan PSP para hacer cash in-out, tales como Lemon Cash, Bitso o BuenBit no tendrían restricciones.

Sin embargo, empresas como Ualá, Prex, Personal Pay, entre otras, que ofrecen cuentas de pago además de compraventa de criptomonedas, no podrán seguir brindando la posibilidad de operar con criptoactivos a través de su app.

EL DÓLAR, EN EL CENTRO

En el BCRA preocupa la "dolarización" detrás de las operaciones. Sin embargo, las fintech rechazan este argumento y esgrimen que en los últimos años la entrada de dólares fue mayor a la salida por este concepto.

"La gente encuentra en los criptoactivos una manera de resguardar sus ahorros y no te hablo del que junta u$s 1500 sino el que ahorra u$s70, u$s 50 por mes", destacó Mariano Biocca, director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

"Si ves los perfiles de los más de cinco millones de usuarios de empresas cripto en Argentina, en su gran mayoría son asalariados o independientes que buscan ahorrarse $ 50.000 o unos $ 60.000 por mes", agregó.

Para Biocca, el argumento de la dolarización no tiene mayor fundamento porque "en los últimos 24 meses el flujo fue hubo en mercado cripto fue más de inflow que outflow".

"Es decir, entró mucho más que lo que salió, entonces en la balanza tenes más dólares que entran que aquellos que salen haciendo el swap de activo digital a dólar", señaló.

Por otro lado, para Ignacio Carballo, investigador y director del Centro de Finanzas Alternativas en UCA, "obviamente hay un impacto en la compra de dólar".

"Los exchanges compran criptoactivos en el exterior para después transarlos en pesos en el país, pero nadie hace un análisis certero para saber cuánto impacta eso en el movimiento de dólares financieros", agregó.

"Hay otro causal que puede cobrar más sentido. Con cripto vos tenes una cotización paralela 24-7 y ha pasado que hay un tema cambiario el viernes y todo el fin de semana se está viendo la cotización en vivo de las stablecoins que se toman como dólar cripto. Eso genera cierta especulación y una suerte de profecía autocumplida", explicó.

"Ambos impactan y calientan los dólares financieros sin lugar a dudas, pero no hay evidencia en qué magnitud. ¿Realmente vamos a estar privándonos de todas las oportunidades del sector por algo que no sabemos cuánto impacta?", concluyó Carballo.

Piden revisar la medida

Las fintech piden que se revise la medida, pero en el BCRA consideran que esto iguala las condiciones de juego con los bancos que el año pasado tuvieron la misma prohibición, cuando el Galicia salió a ofrecer la oportunidad de comprar y vender criptomonedas a través de homebanking.

Las fintech se reunirán en los próximos días con las autoridades del BCRA para hablar sobre el impacto de la medida y pedir de forma oficial que se revise la disposición que afecta directamente a buena parte de la industria. Habrá que ver que flexibilidad muestran en el Banco Central para modificar una medida que prohíbe comprar en un solo click "activos que consideran de alto riesgo" para los ahorristas y las cuentas nacionales.