Cedear: cómo invertir en ETF puede atraer inversiones y fortalecer el mercado local

La novedad sobre el cierre de la semana pasada fue que, a través de la resolución N° 21577, la CNV autorizó que se emitan en el mercado local Ceder respaldados en nueve ETF. Es decir, a partir de ahora el inversor local podrá invertir en índices accionarios americanos, así como índices sectoriales de EEUU.

Se agregan también la posibilidad de invertir en ETF de Brasil y emergentes. En total son 9 los índices que el inversor local podrá comprar desde la bolsa argentina y en pesos.

Para tener un panorama más claro sobre la novedad, El Cronista conversó con Gonzalo Pascual Merlo, gerente de mercados de ByMA quien remarcó que el surgimiento de los nuevos Cedear juega a favor de la construcción del mercado local para mantener dentro del país la inversión en pesos.

-Se aprobó la emisión de nueve Cedear. ¿Cuáles son más específicamente?

-Son ETF de acciones de EEUU y de emergentes. Concretamente, son el ETF del S&P 500 (SPY), del Nasdaq 100 (QQQ), del Dow Jones y del Russell 2000 (IWM). También habrá sectoriales como el sector financiero (XLF) el energético (XLE), y ARK Innovation (ARKK). Dentro del listado también se incluyen al ETF de Brasil (EWZ) y el de emergentes (EEM).

-Se cubren amplios sectores del mercado accionario americano y global...

-Creemos que es un listado optimizado ya que entendemos que son vehículos muy interesantes y que van a apuntar a que el inversor local pueda aprovechar esos activos. Esta era la oportunidad para avanzar en el mercado de Cedears ya que tenemos un mercado mucho más maduro, con tres market markets que proveen liquidez sin lugar problema y con un altísimo grado de condiciones que imponemos.

-¿Cuándo va a poder ser operativo?

-Todavía no se lanzó el producto. Están dado de alta los instrumentos en Caja de Valores pero no están habilitado para la negociación todavía. Tuvimos una aprobación de CNV, la cual era condicionada a cumplimentar ciertos requisitos formales y que hemos estado trabajando para cumplimentar. Todavía estamos en un proceso de testeo interno para poder llegar en condiciones óptimas al día del lanzamiento, el cual aún no está definido. Se va a poder operar en el corto plazo. Estamos ajustando detalles para que la negociación, cancelación y liquidación funcione lo más eficiente posible.

-¿Vendrán nuevos ETF a partir de este lanzamiento?

-Nuestra expectativa es poder agregar más opciones. Estamos en una primera etapa en la que queremos focalizarnos en lo que tenemos y consolidar el trabajo que se viene haciendo en Cedear para que esto sea un paso más, y consolidar bien la negociación de estos nueve nuevos Cedear. Una vez que hayamos logrado un buen volumen incremental y una vez cumplido ese objetivo, será un punto de partida para traer más productos al mercado local. En ese caso, deberemos volver a hablar y trabajar con CNV para seguir construyendo en lo que venimos trabajando

-¿Les va a quitar volumen al resto de los Cedear?

-No creemos que este lanzamiento de los nuevos ETF vaya a ir en detrimento en los actuales Cedear. Esa no es nuestra intención. Queremos que haya un buen abanico de productos para darle más oferta de activos a los clientes. Va a haber flujo que hoy está en Cedear que migre a los nuevos ETF. Es algo que contemplamos y esperamos.

-¿Y va a competir contra las acciones argentinas?

-No creo que juegue en contra de las acciones locales ya que es distinto tipo de exposiciones y no creo que vaya a jugar uno en detrimento del otro. No son independientes, pero creo que ofrecen un distinto tipo de riesgo y por lo tanto, el flujo se va a mover en base a las expectativas que tenga el inversor para cada clase de activo y riesgo.

-Hoy de cada $10 invertidos en acciones, $6 van a parar a Cedear. ¿Este ratio se va a profundizar?

-Vamos a ver una profundización del ratio no solo porque los actuales van a migrar a los Cedear sino porque tenemos la expectativa de que vamos a ver un incremento de nuevos inversores en el mercado de capitales.

-¿Se ven a poder operar derivados sobre estos ETF?

-Si. Estamos habilitando opciones y plazo por lote sobre estos ETF, lo cual implica que se abre un universo de opciones para el público con mayor grado de conocimiento.

-¿No se está exportando el mercado al ofrecer activos relacionados con variables globales que locales?



-No. Y es un no rotundo. No creemos que estemos exportando el mercado sino todo lo contrario. Lo estamos importando. Es decir, los inversores locales no se están yendo del país, sino que le estamos dando opciones para que permanezcan localmente e invierten en pesos y de modo que, si en algún momento cambia su apetito de riesgo y buscan riesgo local, es simplemente vender un producto y comprar el otro, con la liquidación resulta en el mismo mercado. Creemos que esto juega a favor de la construcción del mercado local para mantener dentro del país la inversión en pesos. Creo que estamos importando productos y eso es bueno para tener mas opciones.

-¿Van a agregar nuevos market makers a partir de estos nuevos Cedear de ETF?

-Hoy tenemos tres market makers de Cedear y nuestra intención es que estos nuevos ETF tengan market makers. En principio van a ser los mismos que ya son. Creemos que con los tres cubrimos bien la necesidad de provisión de liquidez dentro de lo que son Cedear. Para asegurar la liquidez en la primera etapa del proceso de estos nuevos ETF vamos a trabajar con tres por producto y para luego pasar a solo dos en cada uno de los ETF.

-¿Cómo se llegó a este logro?

-El proceso es algo que viene hace un tiempo. Tuvimos la suerte de trabajar con CNV para estructurar este lanzamiento. Era una necesidad de los inversores desde hace un par de años y fue lo que trabajamos junto con la CNV. Había múltiples factores a tener en cuenta tales como cómo hacer que la selección fuera la correcta, que el proceso fuera eficiente y que pudiéramos atender la necesidad de los inversores. Es decir, poder traerles a los inversores un producto atractivo pero que a la vez que sea un instrumento para todo el mundo.

-¿Y cuál es la expectativa desde BYMA a partir del lanzamiento?

-Nuestra expectativa esta en no solo traer un producto que puedan darles más servicios a los inversores actuales, sino que esperamos que esto atraiga ahorristas nuevos y que aún no son inversores en el mercado. Buscamos que esto empuje a que se abran nuevas cuentas comitentes ya que le va a permitir a los ahorristas locales armar una cartera diversificada de acciones, a un bajo costo y con muchas eficiencias agregadas en toda la estructura de como se emite, gracias a que tenemos a Caja de Valores como emisor.

-¿Qué significa para el inversor el hecho de que Caja de Valores sea el emisor?

-Nuestra idea es ofrecer una buena variedad de productos para que favorezca a distintos tipos de inversores. Intentamos hacerlo de una manera lo más eficiente posible y allí, Caja de Valores toma un rol fundamental en potenciar el proceso. Caja emite el Cedear es más fácil, automático y más eficiente. Ayudó mucho la colaboración de CNV que acompaño mucho el proceso.