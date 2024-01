Qué espera del mercado: el debate de la norma se siente en el dólar y el riesgo país

El mercado bursátil y cambiario corrigió las variaciones previas aunque operó con volatilidad y el riesgo país superó los 1900 puntos, a la espera de definiciones respecto al avance de la Ley Ómnibus, que hoy será tratado en la Cámara de Diputados y concentrará la atención de los inversores

El analista Gustavo Ber afirma que la aprobación se convierte además en un "test político" tras los tironeos y modificaciones, mientras que la estrategia fiscal será crucial para seguir apuntando al equilibrio de las cuentas públicas, aunque se anticipa que podría haber más recorte en el gasto.

Estratégica colocación de deuda con cláusula CER: $ 1 billón contra la bomba

"Ante el clima de mayor incertidumbre política y económica es que los dólares financieros continúan reacomodándose, aunque de manera ordenada, y así es que el contado con liquidación amaga de a poco con volver a testear la brecha del 60%", agregó.

Dólar, mixto



La principal corrección a la baja del mercado cambiario se dio ayer en el dólar MEP, cuya cotización a través del bono GD30 concluyó con un descenso del 1% respecto al cierre previo para ubicarse por debajo de los $ 1209, aunque el CCL mediante Cedear avanzó 0,5% y quedó en 1269 pesos.

La cotización de la moneda estadounidense también retrocedió en el mercado informal. El precio del dólar blue registró una caída de $ 10 (-0,82%) respecto al cierre previo, por lo que se negoció en $ 1195 en la punta de compra y $ 1215 en la de venta en la ciudad de Buenos Aires.

El Banco Central, en tanto, dispuso otro incremento de $ 0,5 para la cotización del dólar oficial mayorista, que avanzó $ 825,70, con lo cual mantuvo el ritmo de devaluación diaria y la brecha respecto al CCL quedó apenas por debajo del 54 por ciento.

El avance del dólar oficial se dio en una jornada en la que el Central compró u$s 167 millones para sus reservas internacionales a través del mercado de cambios. De esta manera, las compras netas ascendieron a u$s 3283 millones en el mes y u$s 6145 millones desde el salto devaluatorio.

Acciones y bonos



Los bonos soberanos en dólares bajo legislación extranjera operaron con volatilidad y terminaron la jornada con nuevas variaciones negativas. Las bajas llegaron hasta 1,8%, liderados por los que vencen en 2035, mientras el riesgo país avanzó 48 puntos básicos hasta ubicarse en 1936 unidades.

Las acciones de las empresas argentinas operaron mixtas en Wall Street, en línea con los movimientos de ese mercado. Las bajas de los ADR fueron lideradas por las tecnológicas Despegar (-3,5%) y Mercado Libre (-2,4%), y las principales subas fueron las de Banco Macro (1,2%) y Loma Negra (1%).

En cambio, las acciones operaron principalmente en alza en la plaza local y el S&P Merval avanzó 1,1% en pesos y 0,6% en dólares. Las mayores subas fueron las de las de los bancos Galicia (2,8%) y Macro (2,4%), mientras las únicas bajas fueron las de Ternium (-2,2%), Mirgor (-0,7%) y Aluar (-0,6%).