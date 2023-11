Caen bonos de las provincias: por qué temen incumplimientos

La deuda de las provincias viene cotizando en la plaza con ligeras bajas en un contexto complejo, no sólo por la caída en octubre de los papeles soberanos, los emitidos por la Nación, sino por el anuncio de Tierra del Fuego el viernes pasado de lanzar una oferta para renegociar el bono que vence en el 2027. Cabe destacar que el volumen de negocios en esta plaza es muy reducido dado que la mayoría de los tenedores de estos papeles es a "finish", hasta la amortización final.

El ministro de Economía de Tierra del Fuego, Federico Zapata García, señaló el viernes que "el pago de esta deuda está garantizada con el 100% de las regalías hidrocarburíferas, con lo cual no pudimos disponerlas durante estos primeros cuatro años de gestión, lo que nos limitó significativamente en los recursos con que contamos para hacer frente a las diferentes líneas de acción que querían materializar los diferentes ministerios".

Más allá del acuerdo que se alcance con los tenedores, la deuda provincial con garantía de regalías no otorga un blindaje para pagos como queda reflejado. El supuesto experto en renegociación de deudas, el ex ministro Martín Guzmán, optó por renegociar la deuda soberana en 2020 reduciendo cupones de intereses fuertemente y postergando amortizaciones. Los papeles nuevos emitidos en el canje terminaron siendo poco apetecibles para el mercado por el bajo devengamiento de intereses anualmente.

Presionó Guzmán además a que las provincias siguieran su manual. "Sin embargo, tres distritos evitaron este duro trato: Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Tierra del Fuego. Si bien este último no exhibió el mismo desempeño fiscal sólido que los otros dos emisores provinciales, el bono al 2027 no fue reestructurado. Un bono único y garantizado que mostraba apenas 200 millones de dólares en circulación... no logró la misericordia de los tenedores de bonos para iniciar un ejercicio de reestructuración", señaló Portfolio Personal Inversiones en un informe.

El BCRA restringe a las provincias el acceso a los dólares impulsando a que reestructuren la deuda. La entidad que preside Miguel Pesce les pide a las provincias deudoras que presenten un plan para cancelar el 40% del total y que el 60% restante tenga un nuevo financiamiento con una vida promedio no menor a los dos años.

"Esta reciente propuesta de reestructuración no es exactamente un freno, pero transmite un mensaje bastante bajista para otros bonos subsoberanos. Si bien Tierra del Fuego no pudo esgrimir los mismos argumentos contra la regulación del Banco Central que Mendoza o Córdoba (ambas ya fueron reestructuradas aplicando los lineamientos soberanos), creemos que seguir adelante con esta reestructuración por sólo u$s 98 millones en pagos de principal hasta 2027 no tiene sentido", agrega PPI en un detallado análisis.

"Si el Banco Central está provocando problemas por cantidades tan pequeñas, ¿qué postura adoptará para pagos más cuantiosos? Durante los próximos tres meses, las provincias necesitarán 306 millones de dólares para hacer frente a los pagos de intereses y principal. Es de destacar el PDCAR25 (bono de Córdoba al 2025), que requerirá u$s 144,1 millones o el 47,1% del total de este requisito general de financiación en moneda fuerte", advirtió PPI.

Las dudas se ciernen así a todos los estados. El nuevo financiamiento costará, si llega en algún momento, más caro. Nada es gratis.