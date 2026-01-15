La baja en las tasas de plazo fijo que pagan los bancos trajo una baja a lo que cobran por las 12 cuotas, aunque el costo financiero total (CFT) sigue por encima del 100% anual.

Mientras los depósitos a 30 días pagan una tasa negativa, que no llega al 2% mensual en la mayoría de los bancos, pagar en doce cuotas conlleva un CFT de casi el 12% mensual, o sea seis veces más.

Bajan las tasas

Y eso que la tasa bajó, porque de una nominal anual del 90% que estaba desde noviembre, descendió al 80% ahora. El CFT, que era del 165%, cayó al 138% entre las entidades financieras.

Distinto es el escenario entre las entidades no financieras, que prestan a un público que tiene mayor nivel de morosidad. Si bien la TNA era y es la misma que en los bancos, lo que varía es el CFT, que era del 203% y ahora bajó al 167%.

Más tarjeteo

Según un informe de First Capital Group, en diciembre las operaciones con tarjetas de crédito en pesos subieron en términos nominales un 4,8% mensual, el saldo llegó a $ 23,6 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 52,8%, contra los $ 15,5 billones al cierre del mismo mes del año anterior.

Sin embargo, las variaciones reales, muestran que el crecimiento del mes alcanzó el 2,3% y el anual el 16,6%.

“Se cierra el año con una interesante recuperación de esta operatoria, gracias a la reaparición de las cuotas sin interés y a las promociones comerciales, tratando de acercar a aquellos clientes que aún mantienen límites de crédito disponibles".

Cuotas din interés

“El desempeño de 2025 ha estado por debajo del 2024, durante el cual el alza real llegó al 31%. La gestión de las cuentas irregulares será el desafío a superar para seguir creciendo”, explicó Guillermo Barbero, Socio de First Capital Group.

El análisis trimestral evidencia una mejora progresiva durante el año, con un segundo y tercer trimestre particularmente dinámicos, impulsados por el uso de financiamiento de corto plazo para consumo corriente.