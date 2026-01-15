La baja en las tasas de plazo fijo que pagan los bancos trajo una baja a lo que cobran por las 12 cuotas, aunque el costo financiero total (CFT) sigue por encima del 100% anual. Mientras los depósitos a 30 días pagan una tasa negativa, que no llega al 2% mensual en la mayoría de los bancos, pagar en doce cuotas conlleva un CFT de casi el 12% mensual, o sea seis veces más. Y eso que la tasa bajó, porque de una nominal anual del 90% que estaba desde noviembre, descendió al 80% ahora. El CFT, que era del 165%, cayó al 138% entre las entidades financieras. Distinto es el escenario entre las entidades no financieras, que prestan a un público que tiene mayor nivel de morosidad. Si bien la TNA era y es la misma que en los bancos, lo que varía es el CFT, que era del 203% y ahora bajó al 167%. Según un informe de First Capital Group, en diciembre las operaciones con tarjetas de crédito en pesos subieron en términos nominales un 4,8% mensual, el saldo llegó a $ 23,6 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 52,8%, contra los $ 15,5 billones al cierre del mismo mes del año anterior. Sin embargo, las variaciones reales, muestran que el crecimiento del mes alcanzó el 2,3% y el anual el 16,6%. “Se cierra el año con una interesante recuperación de esta operatoria, gracias a la reaparición de las cuotas sin interés y a las promociones comerciales, tratando de acercar a aquellos clientes que aún mantienen límites de crédito disponibles". “El desempeño de 2025 ha estado por debajo del 2024, durante el cual el alza real llegó al 31%. La gestión de las cuentas irregulares será el desafío a superar para seguir creciendo”, explicó Guillermo Barbero, Socio de First Capital Group. El análisis trimestral evidencia una mejora progresiva durante el año, con un segundo y tercer trimestre particularmente dinámicos, impulsados por el uso de financiamiento de corto plazo para consumo corriente.