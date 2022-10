Bonos en dólares repuntaron por buen clima externo y especulación electoral

Los bonos soberanos en dólares y las acciones de las empresas argentinas extendieron su racha positiva este martes. Los títulos operaron con avances generalizados, impulsados por el buen clima internacional, a lo que se habrían sumado especulaciones respecto a las elecciones del próximo año.

Los títulos de deuda argentina en dólares que rigen bajo legislación extranjera avanzaron en todos los tramos de la curva de vencimientos . Se registraron subas de entre 1,28% y 3,06%, mientras el riesgo país retrocedió 28 puntos básicos para ubicarse en 2494 unidades.

Dólar financiero, de regalo: llegó a su piso y está en los mínimos de dos años





La rueda también fue positiva para las acciones, en medio de un repunte en Wall Street. Entre las empresas argentinas que operan en ese mercado, se observaron avances de hasta 8,7% (Edenor), mientras en la plaza local esta misma compañía lideró las subas (10,5%) y el S&P Merval repuntó 3 por ciento.

CONTEXTO GLOBAL Y ELECCIONES



Los analistas de Delphos Investment señalaron que las fuertes subas que se observaron en las últimas dos jornadas en los bonos argentinos en dólares pueden obedecer a varias razones, comenzando por un mejor contexto internacional en materia de tasas de interés.

No obstante, agregaron que esa razón no alcanza por sí sola para explicar el impulso de estos títulos y creen que también pudo haber actuado como disparador el comentario de Máximo Kirchner, que señaló que Cristina Fernández de Kirchner no tendría intenciones de postularse a la Presidencia en 2023.

"Este comentario va en línea con movimientos recientes que indicarían que importantes dirigentes del Gobierno se vuelven a sus distritos para intentar retener el 'pago chico'. Incluso, Kirchner dejó entrever que el Presidente podría intentar buscar su reelección, lo que implicaría una estrategia de sacrificar la Nación para retener las provincias y municipios", dijeron.



Por su parte, los operadores de la financiera Inviu destacaron que los bonos argentinos en dólares que cotizan en el exterior sobresalen al comienzo de esta semana a pesar de la volatilidad que se observa en los activos bursátiles de países como China y Brasil.

"Si bien no existe ningún justificativo específico, aparecieron algunas compras de oportunidad que se dieron en un contexto de volumen reducido. Hacia adelante, continuamos con nuestro view acerca de que en algún momento el 'trade electoral' se hará presente", indicaron.