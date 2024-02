Bonistas de La Rioja lanzan una fuerte acusación a la provincia por el default de la deuda

Un grupo de bonistas de La Rioja acusó a la provincia de ser un moroso recalcitrante y reincidente, sin ninguna intención de cumplir sus obligaciones.

El grupo salió al cruce del anuncio oficial de default e inicio de conversaciones para reestructurar, el vencimiento de capital e intereses por u$s 26,2 millones del 24 de febrero pasado de un denominado bono verde con vencimiento 2028.

El "Grupo Ad-Hoc de Tenedores de Bonos de la Provincia de La Rioja" emitió un comunicado en el criticaron toda la argumentación del gobierno peronista de Ricardo Quintela.



"La explicación de la Provincia de su impago, que atribuye a la actual situación económica de Argentina, es totalmente engañosa. De hecho, el problema de la Provincia es el desprecio de su gobierno por cumplir con las obligaciones legales y contractuales", acusan los bonistas en un comunicado.



"La mayoría de los ingresos de la emisión de los Bonos Verdes fueron invertidos por la Provincia en sus proyectos de parques eólicos bajo el Parque Eólico Arauco SA -reseña-. En diciembre de 2022 , la Provincia concluyó la venta del 100% de Vientos de Arauco Renovables SAU, uno de los emprendimientos de PEA, por u$s 171 millones a Pampa Energía SA", recordó la coalición.

"La Rioja se distingue por una serie de antecedentes dudosos: una de las primeras provincias en incumplir el pago en 2020. La última provincia en reestructurar su deuda en 2021. La primera (y única) provincia en incumplir su deuda reestructurada", sostienen.

Por lo tanto, agregan, después de haber pedido dinero prestado a los tenedores de bonos para construir este proyecto, la Provincia luego lo vendió por u$s 171 millones y ahora afirma no poder pagar u$s 16 millones de capital a sus tenedores de bonos 1 . "Las excusas que ofrece la Provincia son las de un moroso recalcitrante y reincidente", se quejan.

Sin intención de pago

El comunicado de este grupo de bonistas señala que, "en realidad, la Provincia parece nunca haber tenido intención de realizar sus pagos contractuales sobre los Bonos Verdes, que a su vez se derivan de un incumplimiento anterior en 2020 y una reestructuración en 2021", acusan.

Señalan que "en septiembre de 2023, incluso antes de las elecciones presidenciales en la Argentina, representantes de la Provincia ya se acercaron a los bonistas con el mensaje de que la Provincia buscaba una mayor reestructuración de su deuda".

"El impago del 24 de febrero fue premeditado y no resultado de circunstancias apremiantes", acusaron.

Mientras otras provincias de la Argentina están haciendo esfuerzos considerables para pagar sus deudas y reparar su reputación crediticia, la provincia de "La Rioja se distingue por una serie de antecedentes dudosos: una de las primeras provincias en incumplir el pago en 2020. La última provincia en reestructurar su deuda en 2021. La primera (y única) provincia en incumplir su deuda reestructurada", sostienen.

Vergonzoso y deshonesto

"El Grupo Ad Hoc llama a la Provincia a cambiar su enfoque y cumplir con sus obligaciones contractuales. Pedir prestado dinero a proveedores de capital de buena fe, utilizar ese dinero para construir un valioso parque eólico, venderlo por u$s 171 millones y luego incumplir con los tenedores de bonos cuyo capital lo hizo posible es vergonzoso y deshonesto", acusan los bonistas.

En su protesta, el Grupo Ad Hoc el comportamiento de La Rioja "es perjudicial para la reputación crediticia de Argentina y sus provincias y limitará las oportunidades económicas para la población de la Provincia".

Agrega que la provincia ha expresado su intención de atraer inversiones en litio y minería, áreas en las que está muy rezagada con respecto a las provincias vecinas. "Sin embargo, es difícil entender por qué los inversores tendrían interés en inversiones a largo plazo en una provincia que no opera con contrapartes de buena fe ni cumple con sus compromisos legales", sostienen en el comunicado.

El Grupo Ad Hoc se reserva el derecho de emprender acciones legales inmediatas contra la Provincia si el pago de los intereses y del principal no se realiza sin mayor demora.