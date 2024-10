Blanqueo: tres carteras y las mejores opciones para invertir en dólares con los fondos declarados

En esta noticia Inversiones recomendadas

Carteras recomendadas

La etapa 1 del blanqueo entró en tiempo de descuento con la llegada de octubre porque, tras la prórroga dispuesta la semana pasada, a fin de mes termina la posibilidad de ingresar efectivo y no pagar multa si se invierte lo ingresado en el mercado financiero argentino.

En las últimas semanas se aceleró la entrada de dólares al sistema financiero producto del blanqueo y los activos preferidos son los denominados en dólares.

"El flujo de dólares del blanqueo que se aceleró sustancialmente en los últimos días también impulsó la deuda, especialmente los Bopreal que lucen como la alternativa más conservadora dada la baja duration qué tienen cómo la menor relación que guardan con la dinámica de las reservas dado que pueden usarse para el pago de impuestos", destacaron desde Grupo IEB.

Inversiones recomendadas

Más allá de los Bopreal, los analistas recomiendan también Obligaciones Negociables (ON) y bonos soberanos en dólares.

"Las ON más largas van a ser activos mucho más beneficiados y agrego el Bopreal porque venía muy atrasado y desde el lunes negro japonés viene apreciándose muy rápidamente", destacó Javier Casabal, estratega de Renta Fija de Adcap.

"Durante septiembre, las ON continuaron su tendencia alcista con subas promedio de 1,7% y parecen ser el activo preferido de los inversores que blanquearon, naturalmente conservadores, dado que históricamente resignaron tasa al mantenerse en dólares físicos para reducir su exposición al riesgo argentino", agregaron desde Adcap.

"Vemos que durante el mes el mercado extendió algo de duration, con las ON más largas outperformiando al tramo corto, siendo YPFDAR 47 la más beneficiada con una suba de 7,3% en el mes", destacaron.

"Por otro lado, vimos a las ON high yield con subas por encima del promedio: 4,7% para AGUSAN 26, 2,8% para ALBAAR 27 y 4,8% para MSUNRG 25. Esto muestra que hay inversores aprovechando la suba de las ON cortas para rotar hacia ON de más largas o riesgosas en búsqueda de un rendimiento mayor. Creemos que, a pesar de que algunas ON parecieran estar caras, la demanda impulsada por el blanqueo debería seguir sosteniendo la tendencia", concluyeron.

Carteras recomendadas

Por otro lado, Isabel Botta, Product Manager en Balanz, propone tres diferentes carteras para invertir los dólares declarados.

Si se opta por una conservadora, sugiere mantener "una porción significativa de la cartera en el Fondo Ahorro Dólares, ya que contribuye a la diversificación".

"Nos posicionamos en el bono Balanz NBS1O, con una TIR que ronda el 5%, ideal para un perfil conservador. Complementamos el rendimiento con el bono TLCMO (Telecom 2031), que ofrece un retorno cercano al 8,5%, ya que otros bonos han comprimido su rendimiento. También diversificamos con Pan American Energy PN35O, que fue licitado el 25/09/2024, y con Pampa Energía, MGCMO 2031, que cuenta con una TIR superior al 7%", explicó.

Si se opta por una moderada, la opción para Botta es apostar por el bono BPY26, que ofrece un rendimiento superior al 14%. "Para quienes ya lo tienen, proponemos como alternativa el bono BPOD7, con un retorno de 14,5%. En renta fija privada, incluimos el bono YMCXO (YPF 2031), que rinde un poco más del 8%, y el TLCMO (Telecom 2031), con un rendimiento del 8,5%", agregó.

"Para los inversores más atrevidos, los bonos soberanos son la opción preferida. Actualmente, se están posicionando en la parte corta de la curva, eligiendo la legislación extranjera por su mayor protección y la acreditación de pagos en divisas. Un ejemplo es el bono GD30, que ofrece un rendimiento superior al 20%. Aquellos que antes diversificaban entre bopreales y soberanos, ahora prefieren estos últimos, dado que los bopreales comprimieron en gran medida", destacó Botta.



Por otro lado, José Ignacio Bano, Asesor Financiero, descartó las ON como inversión en este momento porque le parece que están caras, en relación a otros activos de igual riesgo a nivel internacional.

"Dentro de lo que yo invertiría lo más conservador es el Bopreal Serie 3 que hoy tiene un retorno anual de 14,3% en dólares. Eso si convence para el tipo de riesgo que tiene Argentina. Y es un bono que empieza a pagar pronto. En noviembre del año que viene hace un pago y otro después de tres meses, luego otro y para mayo del 2026 ya te pagó la totalidad de la plata", explicó Bano.

"Es un bono que emitió este mismo Gobierno a principios de este año, es deuda Banco Central. Es un activo muy interesante, no tan arriesgado y con 14,3% de tasa", describió.

"Para un perfil más agresivo me corro a los bonos hard dólar que vienen performando (sic) muy bien y subieron un 7% u 8% en dólares en septiembre. A mi estos bonos me gustan, me parece que Argentina no está para tener 1300 puntos de riesgo país como tiene, estoy esperando un poco, que creo que es en lo que está trabajando el Ministerio de Economía, que es dejar bien claro que no habrá problemas por lo menos hasta 2025 con los bonos. Yo creo que el riesgo país está para bajar hasta por lo menos 1000 puntos", agregó.

"Dentro de este contexto, de los más agresivos, iría por AL29 que tiene una TIR de 22% y sino un poco más agresivo con el GD35 que tiene dos cosas a favor: 50% de paridad y por otro lado tiene mucho más upside si se acomoda el riesgo país", agregó Bano.

Por otro lado, Mateo Reschini head de research de Inviu recalcó: "Estamos viendo más demanda para el lado de dólares que para carteras en pesos. Básicamente depende del perfil de riesgo de los clientes".

En Inviu recomiendan diferentes carteras en dólares dependiendo del perfil del riesgo. Así ofrecen carteras para perfiles más conservadores, así como más agresivos, pasando por moderados.

"Estamos viendo que las obligaciones negociables están caras. En algunas carteras incluimos un poco como para tener una exposición a la categoría, pero nos basamos en instrumentos más conservadores de riesgo Latam que tratan de priorizar la preservación de capital", remarcó.