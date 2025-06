El enigma de las reservas: a cuánto llegan las netas según nuevas cifras del BCRA

Si bien las reservas brutas subieron u$s 331 millones a u$s 41.218 millones, con las netas otra es la historia. La misma planilla que informó la posición vendida del Banco Central en futuros al cierre de mayo por casi u$s 2000 millones, también dio la posición de reservas netas de fin de mayo.

Fueron negativas en u$s 7.253 millones al cierre de mayo, en los términos del acuerdo y a precios corrientes, y negativas en u$s 8.579 millones a precios constantes del 31 de diciembre del 2024.

Con dicho punto de partida, desde la consultora Outlier estiman que al 18 de junio, última información disponible, estos guarismos eran negativos en u$s 6.079 millones y u$s 5.758 millones, respectivamente. Ambos guarismos excluyen el desembolso de abril de más de u$s 12.000 millones del FMI, porque así lo marca la metodología del acuerdo. Si se incluye el mismo, son positivas en poco más de u$s 6.000 millones.

Meta con el FMI

Con lo cual se vuelve a confirmar que Argentina incumplió la meta de reservas del 13 de junio. Esta implicaba una variación de reservas netas a precios constantes negativa en u$s 500 millones versus el cierre de 2024, cuando quedó negativa en más de u$s 3.000 millones a esa fecha.

"Como la revisión y el desembolso están aparentemente suspendidos sin definiciones concretas, no podemos saber si la misma se pospone manteniendo el monto, pero cambiando la fecha de corto", precisan desde Outlier.

Igualmente, la meta del 30 de septiembre indica una variación de reservas negativa en u$s 600 millones respecto del cierre de 2024 y si bien puede parecer más accesible, no hay que olvidar que el próximo 9 de julio el Tesoro tiene que afrontar pagos por más de u$s 4.300 millones por vencimientos de intereses y capital de Bonares y Globales, y que eso impacta en el cálculo de reservas del acuerdo porque incluye los depósitos del Tesoro en moneda extranjera, que ascienden a u$s 3.995 millones al 18 de junio.

Reservas del BCRA

Maximiliano Gutiérrez, responsable de la sección Monetaria-Cambiaria del Ieral, de la Fundación Mediterránea, calcula las reservas netas en terreno negativo en u$s 7300 millones.

"El rojo debería recortarse hasta los u$s -2600 millones, lo que implica una mejora de u$s 4700 millones, para cumplir con la meta más inmediata, inicialmente pactada para el 13 de junio, pero postergada posteriormente para fines de julio. Hacia fin de año se pactó contar con reservas netas por u$s 1900 millones, lo que implica u$s 9200 millones más que el valor actual".

Las autoridades sostienen que el Banco Central hoy en día cuenta con reservas suficientes para "defender el tipo de cambio en $1000, dado que en junio las reservas cubren el 125% de la base monetaria. No obstante, una lección que dejó la Convertibilidad es que ante una corrida cambiaria no solo te "corren" con la base monetaria sino también con los depósitos.

Base monetaria

Es así que resulta deseable comparar las reservas contra pasivos contingentes, para tener una idea más clara de la cobertura que realmente brinda el actual nivel de reservas. Es deseable que el ratio de cobertura sea alto puesto que ante un shock externo, mayor será la capacidad de respuesta de la autoridad monetaria.

El valor promedio mensual de junio se ubica en 26,4%, una mejora de 8 puntos porcentuales respecto a marzo, a partir del fortalecimiento del balance del Banco Central.

A pesar de la reciente mejora, el ratio todavía se encuentra ligeramente por debajo del guarismo promedio de 2016/17 (28,2%). Diferencia que se acrecienta cuando se compara con el promedio 1992/99 (plena convertibilidad), al ubicarse 8 puntos porcentuales por debajo (34,5%), según destaca Gutiérrez.