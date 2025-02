El BCRA aprovecha los dólares del agro para comprar más en el mercado

Los agroexportadores se están animando a ingresar más dólares en el mercado oficial de cambios. Así, potencian la oferta de divisas que en los últimos meses han estado generando las liquidaciones de los créditos privados en moneda extranjera, por lo que el Banco Central aprovecha para comprar más y recomponer las reservas.

La compra neta de este jueves fue de u$s 23 millones tras varias ruedas por encima de u$s 100 millones por día. En febrero, suma u$s 1786 millones y en el año van u$s 3534 millones. No obstante, gran parte del acumulado se explica por el crecimiento del crédito privado, que se liquida en el mercado oficial de cambios para entregarse en pesos al tomador.

El aumento de liquidaciones de los exportadores no sólo juega a favor de las compras netas del BCRA en el mercado oficial de cambios, sino que además contribuye a la calma de los dólares financieros, ya que por el esquema del "dólar blend" el 20% de lo que ingresan lo hacen a través del CCL, lo que genera más oferta en ese segmento y reduce la presión alcista.

Por qué hay más dólares del agro



Portfolio Personal Inversiones afirma que lo que facilitó las abultadas compras del BCRA fue un repunte en las liquidaciones de divisas por parte de los agroexportadores: a mediados de la semana, se incrementó a u$s 151 millones ayer y promedió u$s 158 millones en las últimas siete ruedas, un ritmo no visto desde principios de agosto de 2023.

"Recordemos que por aquel entonces estaba en vigencia uno de los Programas de Incremento Exportador (PIE) implementados por el ex ministro Sergio Massa. Creemos que el principal factor que impulsó el aumento en las liquidaciones del sector agro sería el notable incremento del precio de la soja en el mercado local", estima.

De acuerdo con el bróker de bolsa, el repunte en los precios internos del commodity habría incentivado a los productores a incrementar las ventas de sus stocks acopiados a los exportadores, lo que a su vez resultó en una mayor liquidación de divisas en el mercado oficial de cambios por parte del sector y el Banco Central aprovechó para comprar.

El operador de cambios Gustavo Quintana coincide en resaltar la aceleración que se observó en las liquidaciones del agro durante la semana, aunque no lo adjudica únicamente al repunte de los precios internos de la soja, sino también a la liquidación estacional de la cosecha fina, a la espera de la gruesa, que llegará a finales de marzo.