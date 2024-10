Bausili sedujo a empresarios con menos cepo, alivio sobre las reservas y tarea para los bancos

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aprovechó la selecta convocatoria a los CEO y auspiciantes del 60° Coloquio de IDEA para saciar en parte la demanda más escuchada -y más relativizada por el Gobierno- de la urgencia del levantamiento del cepo cambiario.

El titular del Central les reveló lo que horas después se oficializaría que es la liberación de pagos de todas las importaciones a un plazo de 30 días, lo cual puso fin a los diferentes calendarios de pagos que hasta el momento llegaban hasta 180 días.

Como explicó el Central, se trata de un paso más para normalizar el pago del flujo de importaciones y continuar impulsando la reactivación económica y reducir el impacto en precios de los bienes.

Los cerca de cincuenta empresarios que concurrieron a un almuerzo en el Torreón de Monje se llevaron lo que en minutos también sería oficial, el alejamiento de Rodolfo Chirillo de la Secretaría de Energía. Daniel González, el viceministro de Energía, explicó que se trataba de problemas de gestión. Apenas minutos después, estallaban los celulares de los asistentes vinculados a la Energía.

El otro asistente fue Juan Pazos el secretario de Producción.

Pero el que se llevó la marca fue Bausili, quien explicó en detalle a los empresarios la hoja de ruta del programa económico, arrancando por el proceso de normalización de la economía y la perspectiva respecto de las dudas de los empresarios.

¿De qué se trataba? De acuerdo con lo que pudo saber El Cronista, los empresarios quisieron indagar acerca de la situación de las reservas y cómo pensaban enfrentarlo. La respuesta de Bausili fue que, en rigor, no es una preocupación central del equipo económico.

"Recuerden que cuando llegamos estábamos u$s 11.000 millones de reservas netas negativas, que ahora estaremos en unos u$s 4000 millones. Pero también que hace un mes las reservas brutas estaban en u$s 14.000 millones y hoy, por efecto del blanqueo de capitales, ya están en un nivel de u$s 34.000 millones. No es lo mismo tener reservas netas negativas con u$s 14.000 millones que con u$s 34.000 millones", les planteó.

Para el Gobierno, relataron asistentes, en realidad el proceso debería apreciarse teniendo en cuenta, en principio, el ajuste fiscal y luego la absorción de pesos y la creciente demanda de dinero.

"En realidad, lo que tienen que hacer los bancos es aumentar el multiplicador -les endilgó Bausili-. Hoy están muy bajos", les dijo casi en tono de reproche y ante banqueros absortos. "Ustedes toman depósitos por $ 100, nos dejan $ 10, prestan $ 90, les vuelven $ 80, nos dejan $ 8, prestan $ 72, y así", les "enseñó".

Sorprendió también al recordarles que los argentinos tienen en efectivo u$s 190.000 millones, que deben salir para financiar la actividad. En ese contexto, hubo preguntas de los asistentes vinculadas acerca de a qué le teme el Gobierno.

"De lo que nosotros manejamos, no tenemos grandes temores, pero los peligros que pueden haber son en caso de que se produzca una sequía, un conflicto internacional que de vuelta todos los precios a nivel internacional", puntualizo.

González, en ese sentido, también ratificó que el verano entraña problemas para el aprovisionamiento energético, por la baja hidraulicidad en Brasil, por un verano más intenso que el del año pasado que se había transitado con generación, transporte y distribución al límite y también la salida de servicio de Atucha 1.

Les confirmó el viceministro que se habilitaría un sistema de premios para las empresas que no demanden energía al sistema en los horarios pico.

Además, ratificó la línea de avance en la reducción de subsidios para remunerar la energía, que llegaría a 80% hacia fines de este año.

"Muy contentos", grafico un participante al saldo de la reunión.