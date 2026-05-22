Una herramienta digital del Distrito tiene como objetivo eliminar las filas y ampliar las opciones disponibles para la carga de saldo. (Fuente: TransMilenio)

En este marco, la Alcaldía de Bogotá ha comunicado un cambio que transforma la manera en que se considera la recarga de saldo. A partir de este momento, el proceso podrá efectuarse en línea, lo que atiende una de las demandas más recurrentes de la comunidad: las filas y los desplazamientos adicionales para acceder a puntos de atención física.

La tarjeta TuLlave desempeña un papel crucial en la movilidad cotidiana de millones de ciudadanos que utilizan TransMilenio y el componente zonal del sistema. Cualquier modificación en su funcionamiento repercute de manera directa en los tiempos de desplazamiento y en la experiencia de los usuarios que dependen del transporte público.

La nueva alternativa se integra al portal oficial bogota.gov.co y posibilita la realización del pago desde cualquier ubicación con conexión a internet. La meta es minimizar los retrasos, facilitar el acceso al servicio y progresar en la digitalización de los trámites más recurrentes entre la ciudadanía.

Recarga online: cómo funciona la nueva modalidad

La recarga digital de TuLlave se efectúa mediante el módulo Pagos Bogotá. Los usuarios acceden al portal del Distrito, seleccionan la opción pertinente, ingresan el número de la tarjeta, escogen el monto y finalizan el pago utilizando los medios electrónicos autorizados.

Una vez que el pago ha sido realizado, el proceso no culmina en este punto. Para que el saldo quede disponible, la tarjeta debe pasar por un validador del sistema, ya sea en estaciones, portales o puntos externos autorizados de TransMilenio, donde se procede a sincronizar la recarga efectuada en línea.

Cambio en recarga de tarjeta TuLlave: ahora se puede hacer en línea para mayor comodidad. (Fuente: www.bogota.gov.co)

Disponibilidad 24 horas y pagos seguros siempre

La Administración Distrital destacó que los pagos se efectúan cumpliendo los más altos estándares de seguridad de la plataforma oficial. La subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía, Adriana Vargas, afirmó que “esta innovación representa un avance significativo en la modernización de Bogotá y en nuestro compromiso de hacer más fácil la vida de los ciudadanos”, según la información proporcionada por la entidad.

La Secretaría General comunicó que esta funcionalidad se encuentra disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esta disposición permite a los usuarios recargar su tarjeta sin depender de horarios comerciales o de la disponibilidad de taquillas y comercios.

Transformación digital y beneficios clave para los usuarios

La utilización de esta herramienta se integra en la estrategia de transformación digital del Distrito, la cual tiene como objetivo facilitar el acceso a los servicios públicos para los ciudadanos de manera más eficiente y sin obstáculos físicos.

Con esta alternativa, la recarga de TuLlave se transforma en un procedimiento análogo al abono de otros servicios en línea, lo que contribuye a la reducción de tiempos, minimiza congestiones durante horas pico y amplía las alternativas para los usuarios del sistema de transporte público de la capital.