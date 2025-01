Artana destacó la operación del REPO pero lanzó una advertencia por la continuidad del cepo

Con el anuncio de un préstamo REPO por una suma de u$s 1.000 millones con 5 bancos internacionales, el Gobierno busca fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA) para poner en marchar el levantamiento del cepo .

En ese contexto, el economista Daniel Artana analizó el último movimiento financiero de la gestión de Javier Milei y sostuvo que es "una señal" para mantener "la política cambiaria que quiera hasta las elecciones".

Qué dijo Artana sobre la operación del REPO

"Es una señal del Gobierno que va a tener el financiamiento en dólares que necesita este año", señaló el especialista, quien remarcó de todas formas que el oficialismo tenía "más o menos cubiertos" el pago de "todos los compromisos".

"El Gobierno ya tenía comprado los dólares que hacen falta para pagar la deuda con el sector privado. En materia de organismos multilaterales, los préstamos que están comprometidos son más o menos de lo que hay que pagar. Los números de la economía cerraban", detalló.

Para Artana, la razón de la operación era mostrar "una señal de que tenés liquidez de corto plazo, porque es un préstamo con garantías de bonos que vencen a más de un año, con lo cual vas a mejorar las reservas netas del Banco Central a una tasa de interés de 8,8% ".

La condición que es clave para salir del cepo cambiario según Artana

En diálogo por FM Milenium, Artana destacó que el "mercado se ha ido convenciendo de que el Gobierno va a tener las reservas suficientes para mantener la política cambiaria" hasta las elecciones legislativas pero alertó sobre las reservas del Banco Central.

"Tenemos reservas netas negativas, es decir que el BCRA tiene liquidez pero usando dólares de otros, y tenés muchos pesos atrapados en el gran corralón que es el cepo y que por ahí quieren convertirse a dólares", afirmó.

Según el economista, recuperar una entidad monetaria con reservas netas positivas es una condición necesaria para levantar todas las restricciones. En esa línea, un préstamo del FMI podría darle la posibilidad al BCRA "de abrir el cepo sin sobresaltos".

De todas formas, indicó que es muy probable que el organismo multilateral de crédito "no te va a prestar dólares para mantener una paridad artificialmente baja", sugiriendo así la necesidad de un "tipo de cambio algo más depreciado".

"Hoy no hay una sensación de atraso cambiario. Ahora hay un shock externo negativo, la soja por el piso y la devaluación del real", señaló Artana y completó: "Vos no estás atado al 1 a 1, sino que devaluás al 2% por mes así que podrías no bajar ese ritmo de devaluación e igual la inflación te va a seguir bajando porque la economía te pide un tipo de cambio más depreciado".