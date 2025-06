Artana cuestionó a Cristina Kirchner por su crítica al Gobierno pero reconoció un problema con el dólar

Con énfasis en el deterioro del desempleo , el aumento de la deuda externa y el superávit fiscal, Cristina Kirchner sigue sumando críticas al plan económico del gobierno de Javier Milei.

Durante el mensaje que compartió este viernes a la militancia que se concentró en Plaza Lezama, la expresidenta aseguró que el modelo actual "tarde o temprano se cae".

Al respecto opinó el economista Daniel Artana que, si bien cuestionó la interpretación de la exmandataria de la situación actual, reconoció un problema sobre el dólar.

"Es un error": por qué Cristina Kirchner se equivoca en su crítica al gobierno

En diálogo con Radio Mitre, el titular de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) objetó las afirmaciones de Cristina Kirchner en las que asegura que el crecimiento de la deuda es "insostenible".

"Los gobiernos emiten deudas para cancelar deudas, no se están endeudando. Eso es lo que ha venido ocurriendo, no es que hayamos tenido un aumento", explicó.

"Me da la sensación de que para la expresidenta todo lo que sea endeudamiento con el Fondo Monetario, más allá de que es barato, lo ve como negativo y eso me parece que es un error. Si uno tiene superávit fiscal la evolución es mucho más favorable que con déficit. Deuda para pagar deuda no es endeudamiento neto. En eso se Cristina se está equivocando ", profundizó.

El problema que ve Artana con el dólar

No obstante, el economista planteó objeciones sobre la política cambiaria y consideró que, según su punto de vista, la apreciación del tipo de cambio es "opinable", ya que ni el Tesoro ni el Banco Central están comprando dólares.

"Hay otra crítica que tiene que ver más con el nivel del tipo de cambio y la apertura económica, que es opinable. El tipo de cambio se apreció mucho. El gobierno te dice que ahora flota, pero es cierto que en el mercado cambiario no están comprando dólares dos actores principales: el Tesoro, para afrontar sus vencimientos, ni el BCRA, que heredó reservas netas negativas, pero que todavía siguen siendo negativas", detalló.

Según Artana, "en otras circunstancias, eso llevaría a un tipo de cambio más despreciado (dólar más alto) que el actual", pero no estamos ni por asomo en una situación como la que Cristina describe".

Recordó que ya en febrero de 2024 había expresado su preocupación por la apreciación del peso. De todas formas, separó su postura de la crítica política. "Lo de Cristina tiene intencionalidad política. No es la mejor persona para hablar de economía. En sus últimos cuatro años de gestión, la economía fue un horror", concluyó.