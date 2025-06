Cristina Kirchner denunció a Bullrich por un operativo "ilegal" en su casa y cuestionó sus restricciones

Luego de que la Justicia le concediera a Cristina Kirchner la prisión domiciliaria para cumplir con su condena a seis años de prisión por la Causa Vialidad, este viernes la expresidenta denunció un operativo "ilegal" por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la puerta de su departamento del barrio porteño de Constitución.

Hora antes, ya había cuestionado al Tribunal Oral Federal 2 por restringir su régimen de visitas. Compartió ambas denuncias a través de su cuenta de X, donde apuntó contra Bullrich y la Justicia.

Cristina Kirchner denunció un operativo "ilegal" de Bullrich en la puerta de su casa

Cristina Kirchner denunció que, durante la madrugada de este viernes, efectivos policiales realizaron un operativo "ilegal" y sin orden judicial frente a su domicilio en el barrio porteño de Costitución, en San José al 1111.

La expresidenta calificó esto como un intento de provocación por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien llamó "la Señora Violencia".

E l posteo en redes sociales se produjo horas después de que Bullrich dispusiera presencia policial frente al domicilio de la actual titular del Partido Justicialista. Frente a ello, la exmandataria calificó la acción como un intento deliberado de "generar caos".

Según Kirchner, Bullrich solo busca "tener protagonismo y, al mismo tiempo, prestar el servicio al Gobierno de turno que integra, para ocultar el desastre económico y social que vive nuestro país y sufre nuestro Pueblo".

Para ella, el objetivo es ocultar los índices de desocupación publicados este jueves por el INDEC, "cuyos picos en el Conurbano Bonaerense alcanzaron el 9,7% de desocupación y en el Gran Córdoba el 9,2%", detalló la expresidenta. "Y agregó: "O sea: como en las peores épocas, estamos a punto de retornar a los dos dígitos de desocupación".

Cristina también se refirió a la movilización convocada para este 20 de junio, Día de la Bandera, por miles de militantes que tenían previsto asistir con banderas argentinas hasta la puerta de su casa. En ese marco, pidió sabiduría y templanza y propuso redireccionar el banderazo hacia el Auditorio de Parque Lezama, para evitar cualquier tipo de confrontación.

"Sé que la tienen. No seamos ingenuos ni funcionales a la provocación de la Señora Violencia. Tenía muchísima ganas de verlos y saludarlos por la fuerza que me dan. Pero lo mejor y más inteligente... es que redireccionen el banderazo que habían organizado y vayan al auditorio de Parque Lezama", publicó Cristina en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de comunicarse nuevamente con la militancia desde el nuevo lugar del acto: "Sepan siempre que cuando ustedes están... hasta lo malo se transforma en bueno", cerró.

Cristina Kirchner cuestionó las restricciones de visitas en su prisión domiciliaria

La expresidenta apuntó esta mañana contra la Justicia por las restricciones al régimen de visitar impuesto tras su condena por la Causa Vialidad.

"Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa. Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que sólo permite que me visiten, y previo listado... únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos", remarcó Kirchner a través de la red social esta mañana.

En la misma línea, criticó: "El resto de mis relaciones con el mundo exterior... amigos, amigas, compañeros, compañeras... y otras personas que conozco y me vinculo por el sólo hecho de ser una persona que tiene vida...".

En paralelo, los abogados defensores elevaron un pedido a la Justicia para revocar las restricciones en los ingresos. Según especificaron, el Tribunal solicitó la conformación de un listado de personas, que alcanza a su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos y letrados , a ser entregado en el plazo de 48 horas para aprobar los ingresos a su domicilio.

En su mensaje, la titular del Partido Justicialista continuó: "Cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización; en un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles".

Por su parte, cerró con una pregunta retórica: "De mis derechos políticos, mejor ni hablemos... te la debo. ¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?".