Argentina no será ascendida a mercado de frontera: cuántas inversiones perderá

Argentina seguirá siendo un mercado standalone al menos por un año más, la categoría más baja del reporte elaborado por el índice MSCI (Morgan Stanley Capital International), que agrupa a 86 mercados de capitales del mundo. Así, no fue incluido en la lista de países con posibilidades de ser reclasificados a mercado de frontera o mercado emergente.

La decisión implica un revés para los activos financieros locales, ya que seguirán fuera del radar de los grandes fondos de inversión internacionales.

La Revisión de Clasificación de Mercado MSCI 2025 incluyó un guiño a Bulgaria, que continuará bajo revisión para una posible reclasificación a Mercado de Frontera; el análisis de la implementación y adopción de medidas para mejorar el acceso al mercado de capitales de Corea; una actualización sobre el estado de la clasificación de mercado de Grecia; y la evaluación sobre la accesibilidad al mercado de capitales de Bangladesh.

La evaluación, sin embargo, no mencionó a la Argentina, lo que sorprendió al mercado.

"En 2025, hemos observado avances y desafíos persistentes en los mercados, lo que subraya la importancia de contar con marcos transparentes y basados en normas que guíen nuestras evaluaciones de clasificación. Nuestra revisión anual sigue siendo una herramienta fundamental para el diálogo con los participantes del mercado y para promover una mayor transparencia en los mercados de capitales a nivel mundial", aseguró Raman Aylur Subramanian, jefe del Índice R&D de MSCI.

En el equipo económico, le bajaron el tono a la revisión de MSCI. "No había ninguna expectativa en mejorar la calificación", aseguraron fuentes del Gobierno.

Cuál será el impacto en acciones y bonos

Por continuar como mercado standalone, Argentina se perderá el ingreso de fondos de inversión internacionales. "El stock total de fondos en equities de mercados de frontera son entre u$s 450 millones y u$s 500 millones. En el mejor de los casos, si Argentina hubiera sido incluida como mercado de frontera hubiese recibido u$s 50 millones", explicó a El Cronista Juan José Vázquez, Head de Estrategia de Cohen Aliados Financieros.

"Esto puede llegar a tener un efecto negativo en el equity argentino, pero no lo tomamos como un driver negativo a largo plazo. Consideramos que Argentina está en camino a ser considerado emergente por el MSCI", aseguró Pedro Moreyra, director de Guardian Capital.

La reclasificación anual de MSCI había destacado el levantamiento del cepo cambiario en abril pasado, pero también remarcado que aún pesan restricciones sobre inversores extranjeros.

"Tras la reciente financiación del FMI, se implementaron importantes reformas en Argentina durante abril de 2025: el sistema de crawling peg fue reemplazado por un tipo de cambio flotante administrado dentro de bandas cambiarias; se eliminaron en gran medida las restricciones a la compra de dólares estadounidenses y la transferencia de fondos al exterior para las personas físicas residentes; las empresas ahora pueden repatriar los dividendos obtenidos a partir del 1 de enero de 2025; y los inversores extranjeros pueden repatriar inversiones sin la aprobación previa del Banco Central, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Sin embargo, aún se mantienen varias restricciones para los inversores institucionales extranjeros", consignó el reporte difundido el 19 de junio.

El equipo de research de IEB esperaba, como escenario base, que Argentina fuera puesta bajo revisión para una eventual reclasificación a mercado de frontera en 2026. "El flujo de inversiones por parte de fondos que invierten en mercados emergentes es de magnitud superior al que invierte en un mercado frontera. No obstante, existen fondos e inversores que podrían buscar anticiparse a una reclasificación tomando posición -o bien incrementando- lo que impactaría positivamente en la cotización de las acciones argentinas", había estimado antes de conocerse la decisión de MSCI.

"El MSCI se va a tomar su tiempo. En 2018 nos pusieron en emergentes y en 2019 Argentina volvió a poner el cepo. Duramos un año respetando las condiciones como para ser considerados emergentes", agregó Vázquez.

"Argentina recién podría ser incluida en la lista en junio de 2026 para ser reclasificada a Frontera o Emergente en junio de 2027", aseguró, por su parte, el analista Sebastián Maril.

Este martes se esperaban indicios positivos a mediano plazo, como el anuncio de que el país quedaba bajo revisión para ser ascendido a mercado de frontera. Pero eso no sucedió.