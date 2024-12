ARCA bloquea tarjetas: ¿a partir de cuando y cuales son los contribuyentes afectados?

A partir del lunes 16 de diciembre, el organismo ARCA, liderado por Juan Pazo, pondrá en marcha nuevas restricciones que afectarán el uso de tarjetas de crédito y débito.

Aquellos que figuren en la Base de contribuyentes no confiables no podrán utilizar sus tarjetas para realizar pagos.

¿Cómo evitar ser incluido en la Base de contribuyentes no confiables?

Evitar la inclusión en la base de contribuyentes no confiables es crucial para mantener una buena relación con las autoridades fiscales.

A continuación, se detallan las principales medidas que se deben tomar para evitar ser parte de este listado:

Mantener las declaraciones fiscales al día: es fundamental cumplir con todas las obligaciones fiscales en tiempo y forma. Esto incluye la presentación de declaraciones de impuestos, pagos y declaraciones informativas sin retrasos. Evitar inconsistencias en las operaciones financieras: las autoridades fiscales pueden detectar discrepancias entre los ingresos reportados y las operaciones realizadas. Es importante mantener un registro claro y coherente de todas las transacciones comerciales. Contar con documentación que respalde los ingresos y actividades económicas: tener la documentación adecuada que justifique todas las operaciones y fuentes de ingresos es esencial. Esto incluye facturas, contratos, recibos y cualquier otro documento que respalde las actividades realizadas. Realizar transacciones claras y verificables: las transacciones deben ser transparentes, legales y verificables. Evitar operaciones sospechosas o inusuales que no puedan ser justificadas con pruebas claras puede evitar problemas con las autoridades fiscales.

¿Qué sucede si ya estás en la base de contribuyentes no confiables?

Si te encontrás en la base de contribuyentes no confiables, es posible regularizar tu situación. ¿Cómo salir de la base de datos de contribuyentes no confiables, paso a paso?

Acceder al sitio web de ARCA: el primer paso es ingresar al portal de ARCA, la plataforma habilitada para la gestión de estos trámites. Seleccionar la opción adecuada: en el portal, debes elegir la opción "Estado administrativo de la CUIT: reactivación presencial", que te permitirá iniciar el proceso de regularización de tu situación. Cargar la documentación requerida: una vez dentro, deberás subir toda la documentación que respalde tu actividad económica. Esto incluye facturas, contratos, recibos y cualquier otro documento que demuestre que tus operaciones son legítimas y que cumples con tus obligaciones fiscales.

¿Qué puede causar la inclusión en la base de contribuyentes no confiables?

La inclusión en esta base se produce cuando existen inconsistencias tributarias en las operaciones financieras o cuando falta la documentación que respalde los ingresos y actividades económicas.

Además, si las transacciones no son verificables o su origen no puede ser confirmado, también se corre el riesgo de ser registrado.

¿Cómo garantizar que no te bloqueen las tarjetas?

Para evitar que ARCA bloquee tus tarjetas de crédito y débito, asegúrate de:

Mantener las declaraciones fiscales actualizadas y sin errores. Conservar toda la documentación que respalde las operaciones, como facturas, recibos y contratos, de forma ordenada. Asegurar que todas las transacciones sean claras, transparentes y correctamente justificadas.





¿Quiénes sufrirán la retención del 5% en las transferencias bancarias?

Los contribuyentes que no tengan sus ingresos registrados bajo un régimen de la ex AFIP, o aquellos que no hayan presentado sus declaraciones fiscales en tiempo y forma ante ARCA, sufrirán una retención del 5% en sus transferencias bancarias.

Este porcentaje responde a un aumento en el impuesto de Ingresos Brutos, que pasó del 1,5% al 5%.