La intervención del BCRA no logra frenar los bonos y crece la dolarización de carteras

Tal como se esperaba, la apertura de los mercados es negativa tras la renuncia de Martin Guzmán y la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía.

Los bonos en dólares en la plaza local se desploman 10%, mientras que la deuda en pesos también muestra una fuerte caída. Ante la mayor incertidumbre, solo aumentan las estrategias de cobertura ante una devaluación.

Pese a la fuerte volatilidad en el mercado de deuda en pesos, señalan que la atención se centrará mañana ya que con Wall Street cerrado, el mercado bursátil local de hoy pierde referencia.

Fuerte disparada del dólar blue tras la llegada de Batakis a Economía

Más presión: los tres mayores riesgos que anticipa el mercado tras la salida de Guzmán

Un nuevo selloff

Las variables financieras se siguen deteriorando a pasos agigantados. El dólar blue se dispara hasta los $280, subiendo más de 40 pesos en la apertura. Lo mismo ocurre con los bonos en pesos, que también sufren fuertes pérdidas.

Las caídas son generalizadas con un selloff en la deuda en pesos y en dólares. En paralelo, vemos una fuerte suba en la deuda dólar linked, como estrategia de cobertura cambiaria por parte de los inversores.

La deuda en dólares inicia la semana con una ciada mayor al 7%. Sin Wall Street como referencia, el Global 2030 cae 7,9%, seguido por el bono de ley local AL30 que baja 6,9%.

La deuda a 2038 también cae, con una baja del 3%. Los bonos de ley local a 2029 y 2035 pierden entre 2% y 1,8%. En la apertura, el Global 2030 llegó a caer más del 10% y luego rebotó en las operaciones siguientes.

Caen los CER pero el BCRA aparece

En lo que respecta a la deuda CER, también se ven fuertes bajas en los distintos tramos de la curva.

Los bonos más largos, como los TX28 y TX26 pierden 4,5% y 5,54% respectivamente.

El Discount Pesos (DICP) caer 3%, mientras que los bonos del tramo medio y corto de la curva CER pierde 1,5% en promedio.

Desde una importante gestora local señalan que el Banco Central sigue detrás de la compra de los activos en pesos para sostener a las paridades de los bonos.

"Temprano por la mañana el BCRA llamó a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión notificando que seguirá estando presente detrás de los bonos en pesos para sostener las paridades de los bonos. Por lo tanto, el Central sigue dándole salida a los inversores emitiendo pesos y comprando deuda en moneda doméstica", dijeron desde la mesa de dinero del fondo local.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, señala que la intervención del BCRA en el mercado de bonos fue significativa y difícilmente pueda seguir a este ritmo hacia el futuro.

En ese sentido, el economista advirtió que, a la espera de sus primeros anuncios, el futuro de la economía estará condicionado por el cierre del mercado de pesos.

"El programa financiero estará forzado a apoyarse sobre una mayor emisión monetaria, mientras es probable que veamos una mayor represión financiera para renovar los vencimientos de deuda en pesos. Cualquier expansión del déficit fiscal implicará asumir mayores riesgos nominales, por lo que subir gastos requerirá elevar ingresos", dijo.

Desarmando activos de riesgo

En paralelo, los inversores buscan refugio en los bonos dólar linked ante la expectativa de una posible devaluación en el corto plazo.

El bono TV23 que sigue la cotización del dólar oficial sube 4,3% en la apertura. En los primeros movimientos del día, llegó a operar con subas de hasta 6%.

De esta manera los inversores se refugian en activos que lo cubren contra una devaluación y buscan salida de activos de riesgo.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) explicaron que el efecto sobre el mercado de pesos será muy relevante tras la sangría reciente.

"La deuda en pesos no solamente posee importancia por la performance de los instrumentos, sino como herramienta de financiamiento para cubrir el programa financiero. Lógicamente, esperamos que la elección de Batakis extienda la debilidad en las curvas de pesos, aunque no creemos que cambie la posición del Gobierno con respecto a la necesidad de mantener performing este mercado (al menos de corto plazo)", anticiparon desde PPI.

Más devaluación y caen las acciones

Las curvas de dólar futuro también se desplazan con fuerza para arriba, con avances de hasta 6% en los vencimientos a octubre.

El mercado ve serios riesgos de devaluación ya que todos los tramos de la curva de tasas implícitas de Rofex muestran un desplazamiento alcista, con los contratos subiendo entre 1% y hasta 6%.

En los vencimientos a agosto y septiembre, los futuros suben entre 4% y 3%, mientras que de octubre a noviembre, los mismos avanzan entre 4,5% y 6,5%.

Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero afirmó que los mercados no van a reaccionar a los cambios recientes bien porque los inversores están esperando desde un tiempo una señal política que ayer no se dio.

"La señal que esperaban los mercados no se dio. Como hay medidas que estaban siendo ejecutadas, como hay compromisos asumidos con el FMI, como hay necesidades financieras a muy corto plazo, hay que ser muy contundentes con las medidas y muy rápidos, porque lo peor para los mercados es la incertidumbre, y hoy hay incertidumbre", dijo.

Además, agregó que no está claro que haya un cambio de plan sobre lo que trataba de implementar (Martín) Guzmán. Y si no queda claro, no es bueno. Lo que debería hacer el presidente es delinear su plan y que su ministro de Economía lo ejecute", comentó.

Desde Cohen explicaron que hacia adelante, las miradas estarán puestas en las nuevas medidas que podría lanzar la nueva ministra de Economía y, en particular, en las señales alrededor del tipo de cambio oficial y el acuerdo con el FMI.

"El foco de atención de este lunes también caerá sobre la reacción del mercado secundario que, a primera impresión, desembocaría en una mayor venta de instrumentos en pesos y más demanda de los tipos de cambio financieros. Además, llegarán las primeras estimaciones privadas de inflación de junio, que esperamos en torno al 5,5%", dijeron.

El S&P Merval también abre a la baja, cayendo 3% en la apertura.

Sin embargo, desde el mercado advierten que el gran impacto es esperable que se observe mañana ya que en el día de hoy Wall Street está cerrado.

Desde la mesa de operaciones de Portfolio Investments advierten qu e sin la guía del mercado americano, lo conveniente es esperar a ver cómo opera el mercado en el día de mañana , con el objetivo de ver la foto completa de la nueva situación.

"Hoy tenemos caídas generalizadas de los bonos con el Central "poniendo el pecho" en algunos papeles de pesos en MAE. Observaría con mucha atención otras variables para anticipar la dinámica de los pesos y sus estatus como moneda de reserva de los argentinos en el mediano plazo", dijeron.

Entre ellos, puntualizan la huida hacia bienes observada el fin de semana con lo que probablemente sea el producido de los aguinaldos, lo que pase con los activos administrados por los FCI, los depósitos a plazo, etc.